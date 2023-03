Handball

Schwere Verletzung überschattet Freude auf letztes Aichacher Heimspiel

Letztmals zuhause treten die Aichacher Handballer des TSV Aichach (rechts Tim Porterfield) am Samstag gegen den TSV Friedberg II an.

Plus Im letzten Heimspiel wollen die Handballer des TSV Aichach den Fans etwas bieten – nicht nur auf dem Feld. Ein Spieler ist nicht dabei, wohl für längere Zeit.

Zum letzten Mal in dieser Saison bestreiten die Handballer des TSV Aichach in der Bezirksoberliga ein Heimspiel. Am Samstag um 19.15 Uhr ist der TSV Friedberg II zu Gast. Danach stehen noch zwei Auswärtspartien an.

