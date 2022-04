Showdown für Play-offs: Endspiel für Aichacher Handballer

Die Handballer des TSV Aichach stehen gegen Spitzenreiter Schwabmünchen unter Druck. Eine Niederlage könnte doppelt bitter sein. Bei den Frauen wird gewechselt

Aichach Im April endet jedes Jahr die Handball-Saison. Dieses ungeschriebene Gesetz gilt diesmal aber nur in eingeschränkter Form. Die Frauen des TSV Aichach kämpfen in der Landesliga Süd noch vier Mal um Punkte. Die Männer beenden am Samstag die Vorrunde, dann wartet auf sie die Aufstiegs- oder die Abstiegsrunde. Weil die Corona-Pandemie zu einer markanten Änderung des Terminplans führte, gibt es hier eine Verlängerung bis Juni.

Männer Die TSV-Männer stehen an einem Scheideweg. Gewinnen sie das Spitzenspiel am Samstag ab 19.15 Uhr gegen den TSV Schwabmünchen, ist ihnen die Teilnahme an der Aufstiegsrunde gewiss. In diesem Fall würden sie in der Tabelle in jedem Fall vor den Bobingern landen, gegen die sie sich zwei Mal durchgesetzt hatten. Spielertrainer Stefan Knittl weiß sehr wohl, was er vom Rivalen aus Schwabmünchen zu halten hat: „Die stehen zu Recht auf Platz eins, die sind auch Favorit.“ Gleichzeitig denkt er nicht daran, sorgenvoll diesem Duell entgegenzusehen: „Ich bin zuversichtlich, ich freue mich ganz arg.“ Und dann macht er diese Rechnung auf: „Für uns spricht, dass wir letzte Woche auch den Ersten geschlagen haben.“ Die Vorstellung in Günzburg war eine Empfehlung für die Auseinandersetzung mit Schwabmünchen, die bislang alle Partien gewonnen haben – mit einer Ausnahme. Zuhause unterlagen sie Günzburg II mit 31:34 Toren.

Die Abstiegsrunde sollten die Aichacher vermeiden, denn in die würden sie laut Reglement mit einem enormen Handicap gehen. Gegen Göggingen und Friedberg II haben sie jeweils zwei Zähler abgegeben, mit diesem Minus von vier Punkten würden sie in die Abstiegsrunde starten. Im Kader wird es diesmal kleine Veränderungen geben. Thomas Bauer kann aus privaten Gründen nicht mitspielen, Johannes Euba fehlt wegen Schulterproblemen. Dagegen kehrt Vinzenz Hartl zurück.

Handball: Aichacher Trainer wechselt durch

Frauen Zum letzten Mal in dieser Saison gehen die Handballerinnen des TSV Aichach auf Reisen, am Samstag treten sie um 18 Uhr beim Team zwei der HSG Würm-Mitte an. Im Heimspiel unterlagen sie dem Kontrahenten mit 28:34 Toren, es könnte somit erneut zu einer vergleichsweise engen Begegnung kommen. Trainer Thomas Wonnenberg macht sich jedenfalls Gedanken in diese Richtung: „Würm war nicht so super konstant.“

In den noch ausstehenden Partien könnten die Aichacher Handballerinnen eine nicht unwesentliche Rolle bei der Frage spielen, wer dazu verurteilt wird, danach in die Abstiegsrunde eingeordnet zu werden. Bei der Zusammenstellung des Kaders dürften diesmal Überlegungen im Sinne der Abteilung im TSV Aichach den Ausschlag geben. Die Damen I kehren bekanntlich als Absteiger wieder in die Bezirksoberliga zurück. Aber das Team zwei hat die Möglichkeit, aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga aufzusteigen. Dann läge nur noch eine Liga zwischen den beiden Frauen-Mannschaften, eine Konstellation, die jeden Coach erfreut.

So sagt Thomas Wonnenberg, der bei der Nominierung am Samstag wohl Rücksicht nimmt auf die Chancen der Zweiten: „Es ist ganz schön, wenn der Unterbau nicht so weit weg spielt.“ Dann könnte man in der Ersten bei Bedarf auf Kandidatinnen zurückgreifen, die eine Stufe tiefer nahezu in gleicher Weise gefordert werden.