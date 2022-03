Starke Aufholjagd: Aichacher Handballer überraschen

Der Handballer des TSV Aichach landen einen Überraschungserfolg. Trotz Abstieg holen die Frauen den ersten Saisonpunkt. Warum der Gegner das Ergebnis anficht.

Zwei Überraschungen gab es bei der Handballabteilung des TSV Aichach. Sowohl die Männer als auch die Frauen punkteten.

Männer Auf besonders eindrucksvolle Weise untermauerten die Paarstädter ihre Spitzenposition in der Bezirksoberliga. Gegen das Topteam des VfL Günzburg II gab es einen 33:31-Sieg. Und das, obwohl es nach 44 Minuten nach einem Sieg für die Hausherren aussah. „Zwei sehr wichtige und sehr angenehme Punkte“, kommentierte Spielertrainer Stefan Knittl diesen Coup. Die Leistung im zweiten Durchgang hatte ihm sehr gut gefallen, ebenso die markante Steigerung gegenüber dem Friedberg-Spiel. Dass er die Günzburger noch aus gemeinsamen Zeiten her gut kannte, war sicher ein wichtiger Faktor.

Beim Blick auf die Torschützenliste des TSV kommen einige Auffälligkeiten zutage. Quirin Grosshauser tat sich mit sechs Treffern hervor. „Er hat einfach so viel Power“, lobte der Coach den Youngster. Noch wichtiger, als einzelne Kandidaten herauszuheben, war Knittl der Hinweis auf die Teamleistung: „Jeder hat für seinen Nebenmann gekämpft.“ Thomas Bauer konnte das nur in der Anfangsphase leisten. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich eine Woche zugezogen hatte, kam er nur eine Viertelstunde lang zum Einsatz. Bester Werfer in den Reihen der Aichacher war Knittl, der achtmal erfolgreich war. Wer befürchtet hatte, die Aichacher würden den Anstrengungen in der englischen Wochen kräftemäßig Tribut zollen, der hatte sich getäuscht. Gerade in der Schlussphase unterstrichen die Gäste ihre Fähigkeiten.

TSV Aichach Walther, Chikh, Knittl (8/2), Kügle (3), Grosshauser (6), Stubner (5), Bauer, Oliver Huber (3), Breitsameter (2), Schön, Clauß, Atzkern (1), Euba, Christoph Huber (5).

Handball: Aichacher Frauen geben nicht auf

Frauen Seit Freitagabend gibt es keinen Zweifel mehr: Die Handballerinnen des TSV Aichach müssen die Landesliga Süd als Tabellenletzte wieder verlassen. In Schwabmünchen unterlagen sie mit 23:43 Toren, ein überaus klares Resultat, das die Klasse des Spitzenreiters einmal mehr unter Beweis stellte. Keine 24 Stunden später waren die Aichacherinnen schon wieder gefordert. Und diesmal durften sie jubeln, nicht über den ersten Saisonsieg; den verpassten sie beim 25:25 gegen PSV München. Es war aber das erste Erfolgserlebnis in der Saison.

Angesichts des Doppelspieltags musste man befürchten, dass die Aichacherinnen irgendwann im zweiten Durchgang mal den Schongang einlegen würden. Ein Schwinden der Kräfte, ein Nachlassen von Kondition und Konzentration hätte in dieser Konstellation niemanden überraschen können. Doch das Gegenteil war der Fall. Weil die TSV-Handballerinnen unverdrossen weiterkämpften, entschieden sie die zweite Hälfte mit 14:11 für sich. Zur Pause waren sie mit dem gleichen Resultat in Rückstand gelegen. Es war also ein echter Sieg für die TSV-Moral. Dass die nach wie vor intakt ist, gilt keineswegs als selbstverständlich nach den vielen Niederlagen. Nach der Partie legte der PSV Einspruch gegen das Ergebnis ein. Begründung: Die Größe der Tore sei nicht korrekt gewesen. Dass sich am Resultat noch was ändert, erscheint unwahrscheinlich. Die Schiedsrichter hatten die Tore vor dem Anpfiff überprüft.

Nach der Schlusssirene wusste TSV-Trainer Thomas Wonnenberg nicht so recht, wie er über die Punkteteilung denken sollte. Die Spielerinnen jedenfalls hatten sich gleich mal in Jubelpose gezeigt. Die Gäste, die in den ersten fünf Auswärtspartien jeweils unterlegen waren, hatte ihre überragende Akteurin in Elisa von Hoenning, die 15 Treffer markierte, davon sieben per Siebenmeter. Wonnenberg hatte es auch „ein bisschen befürchtet“, dass seine Leute die „sehr intensive Partie“ vom Vorabend zu spüren bekommen würden. Weil es zum Kräfteschwund nicht kam, zeigte er sich sehr angetan vom „enormen Willen“ und lobte sein Team, das nie aufsteckte, nicht während der Saison und erste recht nicht am Samstag: „Jeder hat sich reing’haut.“

TSV Aichach (gegen PSV München) Acar, Arnold, Kronthaler (2), Vlahinic (5/4), Weiß, Wonnenberg (3), A. Mahl (4), Schmid (1), Seker (1), Bscheider (5), Frank (1), Leis (1), L. Mahl (1), Rappel (1).