Stolpern verboten - Aichacher Handballteams klar favorisiert

Samstag ist der übliche Termin für die Heimspiele im Aichacher Handball. Diesmal weicht man ab von dieser Norm und kämpft erst am Sonntag zuhause um Punkte. Die Frauen legen um 15 Uhr los und erwarten die Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen-Germering, zwei Stunden später sind die Männer in der Bezirksoberliga an der Reihe. Sie begrüßen ihre Kollegen vom TSV Bäumenheim. In beiden Fällen handelt es sich jeweils um den vorletzten Auftritt in diesem Jahr in der Halle am Gymnasium und die Gegner gehören dabei nicht gerade zum Besten, was ihre Liga zu bieten hat.

