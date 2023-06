Handball

Suche beendet: Zwei Trainerinnen für Aichacher Handballerinnen

Plus Christina Seidel und Olivia Meier coachen die Handballerinnen des TSV Aichach. Zudem kommt die Toptorjägerin der Bezirksoberliga. So ist die Lage beim Meister.

Endlich gute Nachrichten gibt es bei den Handballerinnen des TSV Aichach. Nach langer Suche ist man endlich fündig geworden: Ab sofort wird der Meister der Bezirksoberliga von Christina Seidel und Olivia Meier trainiert. Ach bei den Spielerinnen gibt es Verstärkung. Neu dabei ist die Toptorjägerin der BOL.

„Wir mussten uns nach einer geeigneten Lösung für die neue Spielzeit umsehen. Das ist in der heutigen Zeit nicht leicht. Der Trainermarkt ist nicht sehr groß und viele der uns bekannten Übungsleiter machen Pause, stehen nicht mehr zur Verfügung oder bleiben bei ihrem bisherigen Verein“, erläutert Abteilungsleiterin Tini Wonneberg die beschwerliche Trainersuche. „Da wir eine junge und ambitionierte Mannschaft haben, war es uns wichtig, eine gute Lösung zu finden.“ Ein Tipp aus den eigenen Reihen beendete schließlich die Suche. Olivia Meier ist ursprünglich aus Hamburg. Als sie nach Bayern kam, schloss sie sich dem BHC Königsbrunn an und übernahm dort nach der C-Trainerausbildung ihren ersten Trainerposten in der Jugend. Beim TSV Haunstetten war sie im höheren Leistungsbereich der Jugend aktiv. Dort war sie zuletzt für die weibliche A-Jugend in der Landesliga verantwortlich.

