06:58 Uhr

Trotz Ausfällen: Aichacher Frauen peilen ersten Sieg an

Die Handballerinnen des TSV Aichach um Lina Mahl (am Ball gegen Herrsching) wollen am Samstag beim Restart endlich den ersten Saisonsieg einfahren.

Plus Im Heimspiel gegen Gröbenzell müssen die Handballerinen des TSV Aichach mit nur einer Torhüterin auskommen. Bei den Männern reist ein Spieler aus Frankfurt an.

Von Johann Eibl

Wer am Samstag den ersten Doppelspieltag der Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach neben dem Gymnasium besuchen will, der sollte sich auf ungewöhnliche Begleitumstände einstellen. Am Eingang finden Kontrollen aufgrund der Corona-Bestimmungen statt. Es gilt die Regelung 2G plus, Zuschauerinnen und Zuschauer haben im Gebäude ständig eine FFP2-Maske zu tragen.

