Trotz Pleite: Aichachs Zweites Frauenteam bejubelt Meisterschaft

Das Zweites Frauenteam der Handballer des TSV Aichach holt sich trotz Niederlage den Staffelsieg. Ab dem 2. April geht es in der Hauptrunde um den Aufstieg.

Großer Jubel bei der Zweiten Frauenmannschaft der Aichacher Handballer. Gegen den TSV Haunstetten IV kassierte sich die Aichacher Landesliga-Reserve beim 18:27 zwar die erste Saisonniederlage, die Staffelmeisterschaft war den Paarstädterinnen dennoch sicher. Denn der direkte Verfolger, die SG Gersthofen leistete sich ebenfalls einen Ausrutscher, sodass der erste Platz der Staffel Süd den Aichacherinnen nicht mehr zu nehmen ist.

Die junge Mannschaft der Heimischen konnte bis Mitte der ersten Halbzeit ganz gut mit den routinierten Gegnerinnen mithalten. Doch dann schlichen sich Fehler in Angriff und Abwehr ein. Die Gäste aus Augsburg nutzten dies gekonnt aus und zogen bis zur Pause auf 13:6 davon.

Nach Wiederanpfiff kämpften sich die Aichacher Mädels wieder auf vier Tore heran. Mitte der zweiten Halbzeit kassierten sie aber drei unglückliche Zeitstrafen innerhalb von drei Minuten. Das brachte die Aichacherinnen gehörig aus dem Tritt und Haunstetten nutzte die Überzahl, um sich weiter abzusetzen. Somit war die Partie beim 14:21 nach 49 Minuten entschieden. Am Ende zogen die Paarstädterinnen mit 18:27 zwar den Kürzeren, das konnte die gute Laune auf Aichacher Seite über die vorzeitige Staffelmeisterschaft aber nicht trüben.

Trainerin Heike Mahl fand trotz der deutlichen Niederlage lobende Worte für ihr Team. Sie freute sich über die Ausgeglichenheit in der Torschützenliste und die Leistung der A-Jugendlichen. Lena Widmayr, Jasmine Pretz, Selina Arnold und Laura Kronberg fügten sich gut ein. Ab dem 2. April geht es für die Aichacherinnen in der Hauptrunde dann um den Aufstieg in die Bezirksliga. (AZ)

TSV Aichach Nießl (TW), Arnold (TW), Schmid (2), Jung (1), Lochner (2), Widmayr (2), Rappel (1/1), Pretz (1), Ana Euba (3), Betzmeir (1), Markowski (3/2), Kronberg, Metzger (2)