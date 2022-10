Trotz Schrecksekunde: Aichacher Handballerinnen siegen

Plus Handball-Bezirksoberliga: Die Aichacher Frauen müssen im ersten Heimspiel einen Schock wegstecken, siegen aber trotzdem. Die Männer leisten sich „eine blöde Phase“ und verlieren.

Die Gefühlslage der beiden Aichacher Handball-Trainer könnten unterschiedlicher kaum sein. Frauen-Trainer Lutz Augner grüßt mit seinem jungen Team nach zwei Spielen von der Tabellenspitze und ist überglücklich über den gelungenen Saisonstart. Bei Männer-Trainer Stefan Knittl sitzt dagegen der Frust tief, dass seine Truppe ausgerechnet im ersten Heimspiel die erste Saisonniederlage kassierte.