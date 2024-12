Trotz Wacklern: Aichacher Handballer verteitigen Platz eins

Die Handballer des TSV Aichach wahrten ihre makellose Heimweste in der Bezirksoberliga. Die SG Augsburg 1871/Gersthofen hielten sie mit 32:28 in Schach und behaupteten Rang eins. Dagegen musste die Frauen in der Oberliga Süd die erste Niederlage zuhause hinnehmen. Beim 25:28 gegen Spitzenreiter TSV Haunstetten II boten sie über weite Strecken eine starke Vorstellung, doch am Ende gaben die Gäste den Ton an.

