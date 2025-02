Turbulente Schlussphase: TSV Aichach wendet Niederlage ab - Frauen erkämpfen Remis

Aichach Aufregung, Hektik, Dramatik: Davon wurde den Handballfreunden am Samstagabend in der Halle am Aichacher Gymnasium reichlich geboten. Und am Ende standen zwei Ergebnisse, mit denen die Gastgeber gut bis sehr gut leben können. Die Frauen kamen in der Oberliga Süd zum ersten Unentschieden in dieser Saison - das 32:32 gegen den TSV Simbach war in jedem Fall als Erfolg zu werten. Und danach geriet die weiße Weste der Männer vor eigenem Publikum gehörig in Gefahr. Erst einem starken Schlussspurt war es zu verdanken, dass die Partie in der Bezirksoberliga gegen den TSV Haunstetten II mit 27:24 Toren gewonnen werden konnte.

