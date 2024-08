Der Herbst hat seine Boten bereits vorausgeschickt. Damit ist auch klar: In absehbarer Zeit beginnt die neue Handball-Saison. Die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach starten nicht erst in diesen Tagen mit der Vorbereitung, die läuft vielmehr bereits seit Wochen, mal mehr und mal weniger intensiv. Wie ist die Situation in den beiden Lagern?

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis