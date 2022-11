Verlieren verboten: Aichacher Handballer unter Druck

Plus Die Handballer des TSV Aichach stehen nach zwei Niederlagen im Heimspiel gegen die SG Augsburg/Gersthofen unter Druck. Die Frauen haben Pause.

Während die Handballerinnen des TSV Aichach aktuell die Bezirksoberliga dominieren, läuft es bei den Handballern aus der Paarstadt aktuell nicht. Im Heimspiel am Samstag gegen die SG Augsburg/Gersthofen soll deshalb unbedingt ein Sieg her.