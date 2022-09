Videoanalyse und Trainingslager: So bereiten sich Aichacher auf Saison vor

Plus Auf die Handballer des TSV Aichach wartet in der Bezirksoberliga eine Saison mit elf Konkurrenten. Welche Forderung Trainer Stefan Knittl formuliert.

Die Handballmänner des TSV Aichach legten bereits am 11. Juli mit der Vorbereitung los, „ganz locker“ zunächst, wie Spielertrainer Stefan Knittl erklärt. Mittlerweile wurden aus den anfänglichen zwei Einheiten pro Wochen deren drei. Dabei sind auch Testspiele, Videoanalysen oder Trainingslager mit eingeschlossen.