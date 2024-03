Handball

06:20 Uhr

Vor letztem Doppel-Heimspieltag: Keine Sorgen beim TSV Aichach

Plus Ins Tor der Aichacher Handballerinnen kehrt Vildan Acar nach ihrer Verletzungspause zurück. Auch die Männer sind frei von personellen Sorgen.

Von Johann Eibl

Eines ist schon vorab klar: Das wird der letzte gemeinsame Auftritt für die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach in dieser Saison vor eigenem Anhang. Die Frauen erwarten am Samstag in der Landesliga um 17.15 Uhr den HC Donau-Paar, die Männer messen sich ab 19.30 Uhr mit dem TSV Göggingen in der Bezirksoberliga. Beide Teams haben noch geringe Aussichten, die Runde als Vizemeister abzuschließen. Personell sieht es wieder besser aus.

Vildan Acar zurück bei Aichacher Handballerinnen

Frauen Die wichtigste Information aus dem Aichacher Lager gilt einer Torhüterin. Vildan Acar wird aller Voraussicht nach wieder zwischen den Pfosten stehen; diesen Platz hatte sie zwei Wochen zuvor verletzt verlassen müssen. Auch der Rest des Kaders sollte fit sein für das vorletzte Heimspiel in der Saison 2023/24. Der Gegner kommt diesmal aus dem Großraum Ingolstadt und bestreitet seine Heimspiele mal in einer Halle in dieser Stadt, zuletzt trat man in Manching an. Übermäßig erfolgreich ist das HC-Team in diesem Frühjahr nicht gerade, aus den sechs Auftritten in 2024 sprangen lediglich vier Punkte raus. Das liegt in erster Linie daran, dass die personelle Besetzung von Woche zu Woche Veränderungen aufweist. In der Hinrunde unterlag Aichach bei diesem Rivalen mit 28:35 Toren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen