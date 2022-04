Was für ein Handball-Krimi: Aichach trotzt dem Spitzenreiter

Die Handballer des TSV Aichach holen dank eines Kunstschusses in letzter Sekunde einen Punkt gegen Schwabmünchen. Dennoch ist jetzt bangen angesagt.

Es gibt viele Möglichkeiten, den Samstagabend amüsant zu gestalten. Wer sich diesmal für den Handball in Aichach entschieden hat, der hat ganz gewiss keine schlechte Wahl getroffen. Denn das Topspiel zwischen dem TSV Aichach und dem TSV Schwabmünchen, das mit einem 26:26 einen gerechten Ausgang fand, lieferte den Beweis dafür, dass die Sportart auch in der Bezirksoberliga beste Unterhaltung bieten kann. Die beiden Rivalen der BOL lieferten sich ein Duell, das ganz einfach sehenswert war. Aichachs Spielertrainer Stefan Knittl sprach von einer „absoluten Werbung“; da wird ihm kaum einer widersprechen. Die TSV-Frauen kassierten auswärts eine Niederlage trotz großem Kampf.

Männer Die Dramaturgie erfüllte höchste Ansprüche – speziell in der Schlussphase. Zunächst lagen die Hausherren bei einem Plus von zwei Toren in der aktuellen Tabelle auf Rang eins. Nach der Punkteteilung liegt zwar der Einzug in die Aufstiegsrunde ganz nahe, perfekt aber ist er noch nicht. Die Gäste drehten den Spieß um und standen vor einem weiteren Sieg. Doch neun Sekunden vor der Schlusssirene stoppte Tobias Müller den Tatendrang von Quirin Grosshauser mit einer rüden Attacke und wurde zu Recht mit Rot ausgeschlossen. Dann tauchte Konstantin Schön auf der ungewohnten Position als Linksaußen auf und traf aus einem schier unmöglichen Winkel doch noch zum Ausgleich.

„Das macht mir sehr viel Spaß“, bekannte Knittl und meinte damit ausdrücklich auch die Stimmung auf den Rängen, die dicht besetzt waren mit 300 Zuschauerinnen und Zuschauern. Gefallen hatte ihm daneben, dass junge Kräfte aus seiner Truppe den körperlich überlegenen Gästen energisch Widerstand leisteten. Bei ihnen unterstrich einmal mehr Matthias Gerlich mit einem Gardemaß von 2,02 Metern, seine außerordentlichen Fähigkeiten. Zwei Mal war der Mann, der zehn Feldtore erzielte, per Kempa-Trick erfolgreich, also mit einem direkten Verwerten von Zuspielen. Im Kasten freilich wiesen die Hausherren ein Plus auf, Stefan Walther („Ich glaube, ein Sieg für uns wäre verdient gewesen“) hatte großen Anteil am ersten Remis in dieser Runde. Wie spannend es diesmal zuging, verdeutlicht allein schon die Tatsache, dass während der 60 Minuten keine Mannschaft in der Lage war, mal mit mehr als zwei Toren davonzuziehen.

TSV Aichach Walther, Böhm, Knittl (4/1), Stubner (2), Braun, Oliver Huber (1), Euba, Breitsameter (3), Hartl (1), Schön (5/2), Clauß (2), Grosshauser (4), Christoph Huber (4), Atzkern. Schiedsrichter Hahn und Schmidbauer (beide Königsbrunn) Zuschauer 300 Siebenmeter 4:2 Strafzeiten 1:5 Disqualifikation Müller (Schwabmünchen/59:51/grobes Foul).

Handball: Aichacher Frauen kassieren Niederlage

Frauen Die Handballerinnen des TSV Aichach werden diese Landesliga-Runde ohne jedes Erfolgserlebnis in fremden Hallen abschließen. Im letzten Auswärtsspiel unterlagen sie beim Zweiten Team der HSG Würm-Mitte mit 24:33 Toren. Mit Rücksicht auf ihr Team zwei, das sich Chancen auf den Aufstieg ausrechnen darf, und weil sich Annabel Weiß kurzfristig krank gemeldet hatte, musste das Schlusslicht mit lediglich neun Feldspielerinnen auskommen. Das Siegerteam hingegen konnte sich in Gräfelfing aus der eigenen A-Jugend bedienen, die ihren Spielbetrieb in der Bundesliga bereits abgeschlossen hat und über so manches Talent verfügt. Das Ergebnis wäre aus Aichacher Sicht etwas günstiger ausgefallen, hätte man nicht alle vier Siebenmeter vergeben. Thomas Wonnenberg, der Trainer, sah nach der Rückkehr aus dem Münchner Westen keinerlei Anlass, um mit seinen Leuten zu hadern: „Wir haben wirklich super gespielt, wir haben den Kampf angenommen.“

Die HSG-Truppe ließ es nicht an Einsatz mangeln, denn sie braucht für den Erhalt der Landesliga noch jeden Punkt. „Die Mädels haben mit Herzblut und Kampf gut mitgehalten“, zeigte sich Wonnenberg angetan. Der erste Abschnitt der Partie verlief einigermaßen ausgeglichen, am Ball klebte reichlich Harz, was nicht jeder Handballerin in gleichem Maße gefällt. Es war kein Durchhänger zu beklagen, also eine Phase, in der die Mannschaft sich längere Zeit mit gravierenden Problemen hätte rumschlagen müssen. Erst nach gut neun Minuten lag die HSG erstmalig in Front. Nach dem Wechsel kam immer deutlicher zum Ausdruck, auf welche Seite sich die Waage neigen würde. Nicole Huber, die für ein halbes Dutzend an Treffern verantwortlich zeichnete, hatte es Thomas Wonnenberg angetan: „Eine der Besten in der Liga, die war überragend.“

TSV Aichach Arnold, Acar, Kronthaler, Vlahinic (5), Wonnenberg (1), A. Mahl (7), Seker, Bscheider, Leis (5), L. Mahl (3), Rappel (3). Siebenmeter 6:4 Zeitstrafen 3:3.