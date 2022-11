Handball

Weiter ungeschlagen: Der Höhenflug der Aichacher Handball-Frauen hält an

Die Aichacherin Marleen Bscheider (am Ball) umging mehrmals von außen die gegnerische Abwehr des TSV Göggingen und konnte am Ende fünf Tore für ihre Mannschaft erzielen. Sie trug damit maßgeblich zum 33:31-Erfolg der Paarstädterinnen bei.

Plus Die Aichacherinnen feiern in der Handball-Bezirksoberliga den fünften Sieg in Folge. Die Männer unterliegen Spitzenreiter Lauingen. Trainer Knittl ist enttäuscht.

Die Aichacher Handball-Frauen stehen auch nach fünf Spieltagen weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga. In einem spannenden Heimspiel gegen den TSV Göggingen siegten die Paarstädterinnen 33:31. Die Aichacher Handball-Männer mussten dagegen im sechsten Saisonspiel ihre dritte Niederlage einstecken. Gegen Tabellenführer Lauingen-Wittislingen hieß es am Ende in eigener Halle 28:30. Trotz der relativ knappen Pleite war Trainer Stefan Knittl „sehr, sehr enttäuscht“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

