Wieder kein Sieg: Aichacher Handballerinnen haben erneut das Nachsehen

Die Handballerinnen des TSV Aichach Frauen dürfen zumindest in der Anfangsphase vom ersten Saisonsieg träumen. Dann aber macht der Gegner ernst.

In den ersten Minuten sah es ganz danach aus, als ob es am Samstag klappen würde mit dem ersten Sieg in dieser Saison. Mit 6:2 zogen die Handballerinnen des TSV Aichach im Heimspiel gegen den TSV Vaterstetten davon. So sehr sich die Gastgeberinnen und ihr Anhang über diesen Zwischenstand freuten, der Gegner aus dem Osten von München wollte da nicht länger mitspielen.

Er beantragte eine Besprechungsauszeit, die Wirkung zeigte; denn fortan lief es für das Team der Gäste wesentlich besser. Zur Pause lag es bereits mit 19:15 auf der Siegerstraße und die verließ es danach auch nicht mehr. Am Ende leuchtete ein Ergebnis von 30:36 an der Anzeigetafel in der Turnhalle am Gymnasium auf.

Trainer Thomas Wonnenberg, der sich am Tag zuvor beim Basketball verletzt hatte, dachte nicht daran, seinen Leuten die Leviten zu lesen, ganz im Gegenteil: „Ich bin in Summe zufrieden.“ Diese Aussage muss man auch vor dem Hintergrund sehen, über welches Format Vaterstetten verfügt. Dieser Gegner hatte Aichach in der Hinrunde beim 24:42 gnadenlos abgefertigt. Das Spitzenteam ist in der Lage, viele Treffer von Linksaußen zu erzielen. Und die achtfache Torschützin Jana Kühnel verfügt über ein enormes Durchsetzungsvermögen. Wonnenberg stellte die Leistung von Lena Rappel („Die hat das super gemacht“) heraus, die so manchen Angriff früh unterband.

Für die Mannschaft des TSV Aichach neigt sich eine Runde dem Ende, in der sie immer wieder sportliche Prügel beziehen musste. Dennoch ist der bereits feststehende Absteiger an diesen Resultaten nicht zerbrochen, sondern hat eine gute Moral gezeigt. Auch am Samstag, als wieder einmal relativ früh geklärt war, dass die Gäste die Punkte mitnehmen würden. Dennoch gelangen den Aichacherinnen noch einige starke Szenen, die dazu führten, dass sich die Schlappe am Ende noch einigermaßen in Grenzen hielt.

TSV Aichach Arnold, Acar, Kronthaler (3), Weiß, Vlahinic (4), Wonnenberg, A. Mahl (7), Rappel (2), Seker, Bscheider (2), Leis (3), L. Mahl (7), Rappel (2).