Zwei bittere Ausfälle: Aichacher Handballerinnen starten in Rückrunde

Plus Die Handball-Mannschaften des TSV Aichach starten in die Rückrunde. Während die Männer vollzählig sind, gibt es beim Frauen-Team zwei bittere Ausfälle.

Von Johann Eibl

Die Handballmannschaften des TSV Aichach starten am Wochenende in die Rückrunde. Wer sich auf die ersten Heimspiele freut, der muss sich aber noch ein wenig gedulden. Denn zunächst stehen in den jeweiligen Bezirksoberligen Auswärtsaufgaben an, für die Frauen am Samstag um 17.30 Uhr beim TSV Göggingen und für die Männer am Sonntag ab 17 Uhr bei der HSG Lauingen-Wittislingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

