Handballer des TSV Aichach biegen auf die Zielgerade ein

Das Ziel ist beinahe in Reichweite. Nur noch wenige Schritte trennen die Handballer des TSV Aichach vom Aufstieg in die Oberliga. Am Samstag um 20 Uhr steht der letzte Vergleich mit einem Rivalen an, der ebenfalls noch Chancen in dieser Richtung hat. Um 20 Uhr beginnt in der Bezirksoberliga die Partie beim TSV Schwabmünchen. Auch die Aichacher Frauen treffen wieder auf ein Spitzenteam in der Oberliga. Sie sind am gleichen Abend um 18.30 Uhr zu Gast beim HC Donau/Paar.

