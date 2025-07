Die Gründe für das Aichacher Handball-Märchen

Die personellen Voraussetzungen hätten wahrlich besser sein können. Ehe die Saison 2024/25 begann, beklagten die Handballer des TSV Aichach den Abgang von einer Reihe wichtiger Spieler. Ähnlich hatte es bereits ein Jahr zuvor ausgesehen. Als dann die Partie in Niederraunau mit 30:39 Toren verloren ging, da erhielten die Skeptiker erst Recht Oberwasser. Was im September 2024 niemand ahnen konnte, das trat aber ein. Seither hat die Mannschaft kein einziges Spiel verloren, mehr noch: Sie hat alle folgenden Partien für sich entschieden. Am Samstag war für die Aichacher Feiern angesagt. Es gibt eine Reihe von Gründen für diese sensationelle Saison, die im Aufstieg in die Oberliga mündete.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Konstantin Schön Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis