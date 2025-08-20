Aindlings Trainer fordert: Vor der eigenen Tür kehren

Erst zweimal traten die Landesliga-Fußballer der TSV Aindling in dieser Saison zuhause an. Daher erscheint es nur logisch, dass nun gleich zwei Partien vor eigenem Publikum binnen weniger Tage anstehen: am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr gegen den FC Kempten und am Sonntag um 18 Uhr gegen den TSV Schwabmünchen. Von der Papierform her sollte die Aufgabe gegen den FCK leichter zu lösen sein als die gegen den souveränen Spitzenreiter.
