Heimspiel gegen den FC Kempten: TSV Aindling bangt um wichtige Spieler

Fußball Landesliga

Aindlings Trainer fordert: Vor der eigenen Tür kehren

Im heutigen Heimspiel gegen den FC Kempten ist beim TSV Aindling der Einsatz von einigen wichtigen Fußballern fraglich. Die Gäste sind bekannt für Niederlagen in den letzten Minuten.
Von Johann Eibl
    Zum Haareraufen: David Burghart und der TSV Aindling warten seit mehr als 320 Pflichtspielminuten auf einen Treffer.
    Zum Haareraufen: David Burghart und der TSV Aindling warten seit mehr als 320 Pflichtspielminuten auf einen Treffer. Foto: Adrian Goldberg

    Erst zweimal traten die Landesliga-Fußballer der TSV Aindling in dieser Saison zuhause an. Daher erscheint es nur logisch, dass nun gleich zwei Partien vor eigenem Publikum binnen weniger Tage anstehen: am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr gegen den FC Kempten und am Sonntag um 18 Uhr gegen den TSV Schwabmünchen. Von der Papierform her sollte die Aufgabe gegen den FCK leichter zu lösen sein als die gegen den souveränen Spitzenreiter.

