Fußball-Landesliga

06:00 Uhr

Kracher zum Auftakt: So geht es Hollenbach vor der Premiere

Ausgiebig feierten die Fußballer des TSV Hollenbach die Meisterschaft in der Bezirksliga. Am Sonntag startet das Abenteuer Landesliga für die Krebsbachtaler, ausgerechnet mit einem Landkreisderby.

Plus Der Aufsteiger TSV Hollenbach trifft am Sonntag zum Saisonauftakt auf den SV Mering. Warum zu dieser Partie viele Fans aus dem Krebsbachtal erwartet werden.

Das Abenteuer Landesliga startet für die Fußballer des TSV Hollenbach am Sonntag. Erstmals in seiner 93-jährigen Vereinsgeschichte gehen die Krebsbachtaler in eine Saison auf Verbandsebene. Der Fußballgott meinte es dabei gut mit den Fußballern aus dem Krebsbachtal und seinen Anhängern. Zum Auftakt steht gleich das Landkreisduell gegen den SV Mering an. Wie der Aufsteiger die Premiere angehen will und warum besonders viele Zuschauer erwartet.

