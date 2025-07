Hollenbach noch nicht ligatauglich, Ecknachs Test-Angstgegner

Der TSV Hollenbach und der VfL Ecknach haben sich in weiteren Tests für die Saison eingespielt.

Landesligist Hollenbach hat sich vom Süd-Bezirksligisten SpVgg Lagerlechfeld mit einem 1:1 getrennt. In der ersten Hälfte des Tests sah Abteilungsleiter Bernhard Fischer eine ansprechende Leistung des Bezirksliga-Meisters: „Bis zur Trinkpause waren wir gut im Spiel und haben gut kombiniert.“ Elias Ruisinger brachte seine Elf nach 14 Minuten in Führung. Eine schöne Ballstafette über mehrere Stationen schloss der Linksfuß überlegt ab. Weitere Gelegenheiten für Falk, Malinic und Hungbaur blieben dagegen ungenutzt. „Nach der Unterbrechung haben wir unseren Rhythmus verloren“, stellt Fischer fest. Dies hatte auch den Ausgleich durch Lagerlechfelds Spielertrainer Daniel Raffler zur Folge, der einen Fehlpass von Samuel Higl eiskalt ausnutzte. In den zweiten 45 Minuten boten beide Mannschaft wenig Ansehnliches, so blieb es beim 1:1 Endstand. „Aktuell sind wir noch ein gutes Stück von einer punktspieltauglichen Form entfernt“, bilanziert Fischer. (nzf)

Der VfL Ecknach verliert auch sein zweites Testspiel. Beim SSV Alsmoos-Petersdorf unterlag er 0:1. Der Kreisligist avanciert so langsam zum Testspiel-Angstgegner für den VfL. Viermal duellierte man sich in der jüngeren Vergangenheit während der Vorbereitung, viermal war der Fusionsklub der Sieger. Dieses Mal dominierte Ecknach die Partie über weite Strecken. Luca Broncel, der an SSV-Keeper Markus Zimmermann oder am Pfosten scheiterte, hätte die Gäste schon in der Anfangsphase in Führung bringen können. Dann scheiterte er nach gut einer halben Stunden mit einem Strafstoß an Zimmermann. Auch zwei Abschlüsse von Daniel Framberger fanden nicht den Weg ins Tor. Für den SSV scheiterten indes Mathias Benesch und Luis Gamperl. Nach der Pause traf Stefan Reiter die Latte, ehe die Hausherren nach gut einer Stunde eiskalt zuschlugen. Louis Echter war der VfL-Abwehr entwischt und ließ Schlussmann Beran Yilmaz keine Chance. „So ein Spiel dürfen wir während der Saison nicht verlieren“, resümierte VfL-Coach Sören Dreßler.