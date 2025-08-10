Hollenbach punktet gegen Aystetten – Aindling feiert Torwart Schmidt

Der TSV Hollenbach musste sich gegen den SV Cosmos Aystetten trotz Überzahl in der Schlussphase mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Der TSV Aindling spielte beim TSV Dachau erstmals in dieser Saison zu Null – traf allerdings auch vorne nicht. Beim anschließenden Elfmeterschießen löste Aindling das Ticket für den Totopokal – dieses bleibt Hollenbach verwehrt.

TSV Hollenbach – SV Cosmos Aystetten 0:0

Mit einem 0:0 gegen den SV Cosmos Aystetten mussten sich die Kicker des TSV Hollenbach zufriedengeben. Eine Druckphase in Überzahl in den letzten 20 Minuten hätte noch den ersehnten Siegtreffer bringen können, doch zeigten die Rot-Weißen hier zu wenig Zielstrebigkeit. „Heute wäre mehr möglich gewesen“, trauerte Co-Trainer Fatih Cosar dem Sieg nach. „Dazu hätten wir aber im letzten Drittel mehr Druck aufbauen und uns noch mehr Chancen kreieren müssen. Die Mannschaft hat aber über die gesamte Spieldauer eine couragierte Leistung gezeigt und viel investiert.“

Bei strahlendem Sonnenschein begannen beide Teams vor rund 400 Zuschauern temporeich. Die Heimelf kam durch Michael Schäfer und Fatih Cosar auch gleich zu ihren ersten Torannäherungen. Aystetten wusste sich aber zu wehren. Ein vermeintliches Foul an Elias Ruisinger am Strafraum pfiff Schiedsrichter Yunis Widholz (Pöcking) nicht ab. Marcel Burda stand so mit dem Spielgerät plötzlich alleine in der Box, ließ Martin Knauer ins Leere grätschen und zog aus elf Metern ab. Florian Hartmann klärte zur Ecke (6.). Die Anfangsoffensive schwächte nun auf beiden Seiten wieder ab, beide Teams waren nicht bereit unnötiges Risiko zu gehen und dem Gegner Angebote zu machen.

Unmittelbar nach der Trinkpause nochmals eine gute Chance für Aystetten. Einen Ball in die Tiefe fasste Sebastian Kempf trocken mit dem ersten Kontakt aus rund 16 Metern ab, Hartmann wehrte ab, den Nachschuss jagte David Schwab über den Querbalken (26.). Bei einem Cosar-Freistoß vom linken Flügel griff Aystettens Schlussmann Niklas Frank daneben, aus dem Gewühl heraus klärten die Gäste zur Ecke (30.). Im Anschluss hatte Hollenbachs Schäfer zweimal per Kopf die Möglichkeit zur Führung. Der erste Versuch streifte haarscharf Pfosten vorbei (34.), der zweite segelte etwas deutlicher nach Zeyer-Flanke über das Tor. Vor der Pause hatten nochmals die Gäste die Großchance zum 1:0. Nach einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite schoss Kempf nur wenige Zentimeter am Hollenbacher Tor vorbei (42.).

Nur wenige Minuten nach der Halbzeitpause tat sich für Aystetten die beste Chance der Partie auf. Nach einer Flanke von rechts wehrte Hartmann den ersten Aystetter Schuss ab, den Nachschuss von Dejan Durasinovic blockte Florian Leitenmayer auf der Torlinie ab (48.). Danach verflachte die Partie, die Zuschauer sahen nur wenige nennenswerte Szenen. Eine unschöne Aktion lieferte der eingewechselte Raphael Marksteiner in der 71. Minute. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld warf der Angreifer Daniel Malinic den Ball ins Gesicht, Schiedsrichter Widholz zeigte sofort Rot. In Überzahl erhöhte Hollenbach den Druck und kam durch Lukas Falk nach Rückpass von Siedlaczek auch gleich zu einer guten Gelegenheit (76.). Den Torschrei hatte Hollenbachs Anhang bei Schäfers Flachschuss schon fast auf den Lippen. Torhüter Frank parierte aber sehenswert zur Ecke (79.). Bis zum Schluss drängten die Krebsbachkicker noch auf den Siegtreffer, die Bemühungen waren letztlich aber nicht zwingend genug.

Da die Begegnung zugleich die erste Qualifikationsrunde für den Totopokal 2026/27 des Bayerischen Fußballverbands war, musste im Elfmeterschießen unmittelbar nach Abpfiff noch ein Sieger ermittelt werden. Raoul Leser setzte den zehnten Elfmeter zu hoch an und verpasste das Gehäuse, sodass Aystetten das Elfmeterduell mit 5:4 für sich entschied und in die nächste Runde einzog. (ff, nzf)

TSV Hollenbach: Hartmann, Siedlaczek (87. Higl), Knauer, Elias Ruisinger, Leser, Greifenegger (52. Falk), Leitenmayer, Zeyer (88. Mederer), Cosar, Malinic (78. Frieser), Schäfer

Rote Karte: Marksteiner (71.)

Zuschauer: 400

Schiedsrichter: Yunis Widholz (SC Pöcking-Possenhofen)

TSV Dachau – TSV Aindling 0:0

Sieben sogenannte Pflichtspiele standen binnen 21 Tagen im Kalender der Aindlinger Landesliga-Fußballer. Zweimal waren sie im Pokal gefordert und fünfmal in der Liga. Angesichts dieses happigen Programms wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn die Kicker am Freitagabend in Dachau im Stadion An der Jahnstraße dem Stress Tribut gezollt und die Heimreise als Verlierer angetreten hätten. Es spricht jedoch für die Mannschaft, dass sie trotzdem zu einem torlosen Unentschieden kam.

Nicht nur deshalb darf aufgeatmet werden, auch wegen der Tatsache, dass es nun „normal“ weitergeht – mit einer Reihe freier Tage, die zur Erholung dienen werden. Diesmal war noch eine Zusatzaufgabe zu bewältigen. Die Partie bei den Oberbayern wird auch als Qualifikation für den Totopokal 2026/27 gewertet. Darum wurde nach diesem Remis ein Elfmeterschießen durchgeführt, in dem sich die Gäste durchsetzten – nicht zuletzt dank Torhüter Kevin Schmidt, der zwei Bälle entschärfte. Er darf geradezu als Mann des Matches gefeiert werden, weil er den ersten Elfer für die Aindlinger selbst verwandelte.

Getrübt wurde die Freude durch eine Verletzung gleich in der Anfangsphase. Ibrahim Neziri erwischte es an einem Knöchel, er musste ausgewechselt werden. Ob sich „Ibo“ rechtzeitig erholen kann vor dem Spiel am Freitag in Stätzling, das ist noch ungewiss. In jedem Fall war die Offensive der Gäste nun geschwächt, denn in der bildet Neziri eine feste Größe. Moritz Wagner gehörte diesmal dem Kader nicht an, weil er vom Pokal-Spiel am Dienstag gegen den FV Illertissen eine Blessur an einer Achillessehne davongetragen hatte. Auch Jonas Müller war nicht ganz fit, er saß diesmal 90 Minuten auf der Bank. Ähnlich erging es Laurin Völlmerk. Der junge Stürmer ließ nach dem Aufwärmen wissen, dass auch in Dachau ein Mitwirken von ihm noch zu früh gekommen wäre. Völlmerk hatte es zehn Tage zuvor in Jetzendorf erwischt.

Im zweiten Auswärtsspiel in Folge blieben die Aindlinger nun in der Landesliga ohne Tor, andererseits kassierten sie diesmal erstmalig in dieser Runde keinen Treffer. Trainer Florian Fischer dachte nicht daran, von zwei verlorenen Punkten zu reden. Ganz im Gegenteil: „Ich bin selten mit einem Punkt so zufrieden gewesen. Man muss die Umstände sehen. Es war eine brutale kämpferische Leistung, alle sind noch mal über ihre Schmerzgrenze gegangen und haben die Zähne zusammengebissen.“ (jeb)

TSV Aindling: Schmidt, Burghart, Stoll, Menhart (84. Gießer), Simon (46. Robinson), Schöttl, Bichlmeier, Mlakic, Ruppenstein, Neziri (20. Gastl), Baumeister (68. Kugler)

Schiedsrichter: Blösch (SV Pforzen)

Zuschauer: 152