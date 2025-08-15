Hollenbach reist nach Niedersonthofen: Wer gewinnt im Aufsteigerduell?

Zum Duell zweier Aufsteiger kommt es am Samstag ab 14 Uhr, wenn der TSV Hollenbach bei der SG Niedersonthofen/Martinszell gastiert. Beide Teams konnten am zurückliegenden Spieltag punkten. Während die Krebsbachkicker nach zuvor drei Niederlagen in Serie immerhin einen Punkt beim 0:0 gegen den SV Cosmos Aystetten verbuchen konnten, schossen die Oberallgäuer den FC Ehekirchen mit 5:1 vom Platz.

Die Spielgemeinschaft der Gastgeber ging 2002 aus einer Fusion des SSV Niedersonthofen und des ASV Martinszell hervor. Die „Niso-Boys“ – so nennen sich Spieler und Anhänger der Truppe aus der Gemeinde Waltenhofen – haben einen furiosen Auftakt in ihrer ersten Landesligasaison überhaupt hingelegt. In ihren bisherigen fünf Partien, haben sie satte vier Siege eingefahren. Nur gegen die Spitzenmannschaft vom TSV Schwabmünchen zahlte die Mannschaft Felix Thum (36) Lehrgeld und musste sich mit 0:5 geschlagen geben.

Vor Partie gegen TSV Hollenbach: Aufsteiger Niedersonthofen nach fünf Spielen auf Platz zwei

Hinter jenen Schwabmünchenern, die zum engsten Favoritenkreis um den Bayernligaaufstieg in dieser Spielzeit zählen und die Tabelle aktuell anführen, positioniert sich Niedersonthofen aktuell auf Rang zwei mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 11:7. Damit stellt der Vorjahresmeister der Bezirksliga Schwaben Süd die zweitbeste Offensive der Landesliga Südwest – beachtlich für einen Aufsteiger, der noch vor gut vier Jahren in der Kreisklasse um Punkte kämpfte.

Mit nur fünf Gegentreffern – der siebtbeste Wert im Klassement – kann sich allerdings auch Hollenbachs Defensive durchaus sehen lassen. „Das ist ein wichtiger Grundstock. Auf unsere Hintermannschaft ist Verlass.“ Die Abteilung Attacke der Kicker aus dem Krebsbachtal präsentiert sich dagegen bisher zurückhaltend. Aktuell nur vier Einschüsse bedeuten, dass mit dem FC Memmingen II und Cosmos Aystetten nur zwei Teams (jeweils drei Tore) noch weniger Torgefahr ausstrahlen. Überrascht ist Hollenbachs Co-Trainer Fatih Cosar davon nicht: „Auch in der Bezirksliga mussten wir für jedes Tor hart arbeiten, das wird in der Landesliga natürlich nicht leichter.“

Urlaubs- und verletzungsbedingt wird Hollenbach auch am Samstag im Waltenhofener Ortsteil Oberdorf unweit des idylischen Niedersonthofener Sees die Startelf umstellen müssen. „Die Jungs haben unser vollstes Vertrauen, egal wer letztlich beginnt. Niedersonthofen hat einen starken Auftakt hingelegt, dennoch ist unser Ziel klar: gegen einen Mitaufsteiger wollen wir punkten, um weiter Kontakt zum Tabellenmittelfeld zu halten.“ Für die Fahrt ins Oberallgäu setzt der TSV einen Bus ein. Abfahrt ist um 10.15 Uhr am Sportgelände. (nzf)

Mit neuem Offensivakteur: VfL Ecknach will das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen bleiben

Der VfL Ecknach empfängt am Sonntag um 15 Uhr in der Bezirksliga Nord den TSV Dinkelscherben und möchte dann seine gute Form bestätigen. Punktgleich mit dem TSV Haunstetten grüßen die Ecknacher aktuell von der Tabellenspitze. Der Sieg am vergangenen Wochenende in Neuburg war der dritte in Folge, verloren hat die Elf von Sören Dreßler in den bisherigen vier gespielten Partien noch gar nicht.

Dreßlers spielenden Co-Trainer Simon Reiner hat aber trotz des 2:1-Erfolgs an der Donau nicht alles gefallen. „Im ersten Durchgang sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen, es war keine Stimmung drin und viel zu viele Ungenauigkeiten“ spricht er die Mängel an, welche die Mannschaft im zweiten Durchgang aber nahezu komplett abstellen konnte. „Da waren wir viel zielstrebiger und haben uns den Sieg am Ende auch verdient“, befindet der 26-Jährige.

Marc Baumgartner wurde von Landesligist Stätzling nach Ecknach gelotst

Für noch mehr Alternativen im Angriff soll ab sofort ein neues Gesicht im VfL-Kader sorgen. Mit Marc Baumgartner konnten die Blau-Weißen unter der Woche einen Stürmer vom Landesligisten FC Stätzling an die Erlenstraße lotsen. „Wir waren schon im Winter in Kontakt, da hat er uns aber noch abgesagt. Jetzt hat sich die Möglichkeit erneut ergeben und wir sind froh, dass es geklappt hat“, freut sich Teammanager Jochen Selig.

Der gerade 22 Jahre alt gewordene Baumgärtner kann sowohl im Sturmzentrum als auch hinter den Spitzen oder auf dem Flügel eingesetzt werden. Der „Neue“ wird Sonntag auch gleich im Kader stehen, genauso wie Martin Birkl, der aus dem Urlaub zurück ist. Hugo del Olmo und Esrom Solomun haben ihre Blessuren überwunden und sind wieder im Training. Ob sie für Sonntag schon eine Option sind, wird sich noch zeigen. Und auch Dreßler selbst, der beim Sieg in Neuburg nicht dabei sein konnte, wird am Sonntag wieder an der Seitenlinie stehen und das Team coachen.

An der Herangehensweise mit einer stabilen Defensive soll sich auch gegen den TSV Dinkelscherben erst einmal nichts ändern, verrät Reiner. Bislang hat dies gut funktioniert, der VfL musste nur einen Gegentreffer schlucken – Ligabestwert. Die Gäste aus der Marktgemeinde im Augsburger Landkreis belegen aktuell mit sechs Punkten den siebten Tabellenplatz, in der vergangenen Saison gewann im direkten Duell jedes Team sein Heimspiel jeweils mit 4:2. (jng)