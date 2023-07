Hollenbach

vor 33 Min.

WM 2018: Schiedsrichter Felix Brych sprich von seiner "größten Niederlage"

Plus Felix Brych erzählt in Hollenbach von seinen Erlebnissen in der Weltspitze und gibt Tipps. Was macht der Bundesliga-Schiedsrichter nach seiner Karriere?

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Als 23. Mann auf Fußballplätzen im In- und Ausland hat der Mann die höchsten Gipfel erklommen. Zweimal wurde er zum Weltschiedsrichter gewählt und gleich sechsmal zur Nummer eins in Deutschland, 800 Spiele hat Felix Brych bereits geleitet, davon über 300 in der Bundesliga, dazu viele Länderspiele und Champions-League-Partien. Da darf man schon in Frage stellen: Wie kommt es, dass dieser Ausnahme-Schiri in Hollenbach Station macht, um ohne Gage im Kindergarten vor 100 Gästen sein Buch mit dem Titel „Aus kurzer Distanz“zu präsentieren? Die Antwort liegt auf der privaten Ebene: Weil seine Ehefrau Andrea aus dem Krebsbachtal stammt.

Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych präsentierte in Hollenbach sein Buch, was die Schiedsrichtergruppe Ostschwaben freute. Fotos: Johann Eibl Foto: Johann Eibl

„Es ist Wahnsinn, was du, lieber Felix, alles schon erreicht hast“, stellte Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler bei seiner Begrüßung fest. Obwohl er den Gast erst eine Stunde zuvor kennenlernte, stufte er ihn als „sympathischen und bodenständigen Typen“ ein. Regelfragen wollte Brych bei dieser Gelegenheit nicht beantworten, ansonsten gewährte er tiefgehende Einblicke in das Leben eines Schiedsrichters, der auf der obersten Sprosse der Erfolgsleiter angekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen