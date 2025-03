Hollenbachs Spielertrainer sieht Gersthofen in der Favoritenrolle

Wenn am Freitagabend um 19.30 Uhr die Begegnung zwischen dem TSV Gersthofen und dem TSV Hollenbach beginnt, werden die teilnehmenden Akteure beider Teams ein Highlight ihrer fußballerischen Laufbahn erleben. Erster gegen Zweiter, Flutlicht und sicherlich eine stattliche Zuschauerkulisse werden einen angemessenen Rahmen für das Spitzenspiel der Bezirksliga Nord bilden.

Beide Teams waren am vergangenen Wochenende siegreich (Hollenbach 2:1 gegen Neuburg, Gersthofen 2:0 in Rinnenthal) und so trennen sie aktuell fünf Punkte, bei einer mehr ausgetragenen Partie für den Tabellenzweiten aus Gersthofen. Hatte Hollenbachs Abteilungsleiter Bernhard Fischer vor der Partie gegen den VfR Neuburg am vergangenen Wochenende noch ein Duell auf Augenhöhe vorausgesagt, sieht er die Rollenverteilung diesmal eindeutiger: „Gersthofen hat eine starke Vorbereitung hinter sich und inzwischen auch zwei Punktspiele. Dabei konnten sie zwei Siege bei einem Torverhältnis von 8:0 verbuchen. Sie spielen auf eigenem Platz und wir haben uns vergangene Woche gegen Neuburg äußerst schwergetan. Das Momentum liegt sicherlich bei Gersthofen.“

Spielertrainer Burkhard erwartet eine Leistungssteigerung

Nach Fischers Meinung hat die Heimelf neben der Favoritenrolle aber auch den Druck auf ihrer Seite. „Sie wollen aufholen, dazu müssen sie gewinnen.“ Die Bilanz spricht allerdings für die Krebsbachkicker. In den bisherigen Bezirks- und Landesligaduellen war Hollenbach siebenmal siegreich, Gersthofen konnte viermal gewinnen und dreimal trennte man sich remis.

Gerade in den jüngsten Begegnungen zog sich die Burkhard/Zweckbronner-Elf beachtlich aus der Affäre: Als einzige Mannschaft konnten die Ballonstädter in der Landesligasaison 2022/23 den späteren Absteiger Hollenbach in beiden Aufeinandertreffen nicht bezwingen (0:0, 0:1). Und auch vergangene Saison, als die Rot-Weißen gegen den Abstieg kämpften, konnten sie Gersthofen in beiden Partien besiegen (3:1, 2:0). Das Duell in der Hinrunde der laufenden Saison entschied die Elf aus dem Landkreis Aichach-Friedberg vor knapp 600 Zuschauern ebenso mit 3:2 für sich.

Hollenbachs Spielertrainer Christoph Burkhard erwartet von seiner Mannschaft eine gewaltige Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche: „Wir hatten uns gegen Neuburg mehr vorgenommen. Nach der frühen Roten Karte und dem 1:0 für uns hatten wir aber keine Ideen, kaum Torchancen. In Gersthofen wird es anders zur Sache gehen, es wird eine völlig andere Begegnung sein.“

Hollenbachs Trainer warnt vor der Gersthofer Offensive

Burkhard ist bewusst, dass ein ähnliches fehlerbehaftetes Spiel wie vor Wochenfrist von der Gersthofer Offensive gnadenlos bestraft wird. „Wir dürfen keine Geschenke machen. Sie sind vor dem Tor eiskalt und haben in dieser Saison bereits 20 Tore mehr als wir geschossen.“ Allein Sturmass Fabian Bühler (21) hat in dieser Spielzeit bereits 26 Mal getroffen. Deshalb fordert Burkhard von seiner Truppe Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse: „Wir werden über die vollen 90 Minuten gefordert sein. Wenn sich eine Torchance bietet, müssen wir diese nutzen.“

Doch bei allen Warnungen und aller Vorsicht möchte Burkhard, dass seine Jungs vor allem Spaß haben: „Dieses Topspiel hat sich die Mannschaft mit einer starken Hinrunde erarbeitet. Das können sie nun genießen, jeder ist heiß darauf.“ Personell haben die Krebsbachtaler keine Probleme, es steht derselbe Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung.

Abteilungsleiter Fischer erwartet das Duell mit Vorfreude: „Eine solche Begegnung ist für unseren TSV Hollenbach etwas Besonderes. Nach zwei sportlich schwierigen Jahren können wir jetzt stolz sein, so ein Spitzenspiel bestreiten zu dürfen. Es werden uns sicher zahlreiche Anhänger in Gersthofen unterstützen.“ Auch dass Gersthofen den Abstand mit einem Sieg auf zwei Punkte verkürzen kann, macht Fischer nicht nervös. „Gemessen an unserem Saisonziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, ist das ein absolutes Zuckerl für uns und eines ist sicher: Wir fahren als Tabellenführer hin und fahren auch als Tabellenführer wieder heim.“ (ff, nzf)