Wer steht im Aindlinger Tor?

Am Samstag stand Fußball auf dem Programm. Da feierte der TSV Aindling in Egg einen 3:1-Sieg im Pokal. Am Tag danach, also am Sonntag, war Ruhe angesagt. Trainer Florian Fischer sprach vom „Lecken der Wunden“. Gestern Abend versammelte er seine Schützlinge zur nächsten Übungseinheit, denn am heutigen Dienstag ist die erste Aufgabe in der Landesliga Südwest zu absolvieren. Um 19 Uhr beginnt die Partie beim Nachbarn im Norden, beim FC Ehekirchen. Seit 2019 gehört dieser Gegner der Landesliga an, in der vergangenen Saison setzte sich in den direkten Vergleichen zweimal Aindling durch, kurioserweise stets mit dem gleichen Resultat, nämlich mit einem 3:1.

