Schmaus wird Zweiter beim Triathlon in Karlsfeld

Sechs Athleten des RSC Aichach haben am Sonntag sehr erfolgreich am Triathlon in Karlsfeld teilgenommen. Mehr als 500 Triathleten starteten dort in mehreren Gruppen ab 9 Uhr zum Schwimmen in den 20 Grad kühlen Karlsfelder See. Jakob Schmaus verließ als Erster das Wasser, gefolgt von Sebastian Schiele. Schmaus und Schiele kennen sich aus der zweiten Triathlon-Bundesliga. An diesem Tag war Schiele flinker in der Wechselzone und saß als Erster auf dem Rad. Anschließend baute er seinen Vorsprung auf gut eine Minute aus. Hätte Schmaus die Laufzeit vom Ingolstadt-Triathlon im Juni abrufen können, wäre ein Sieg möglich gewesen. Am Ende konnte aber Schiele seinen knappen Vorsprung bis ins Ziel verteidigen. Der Aichacher holte den starken zweiten Platz in einer Zeit von 2:03 Stunden. Seine Altersklasse gewann er klar.

Im Verfolgerfeld kam Alexander Bahn ebenfalls sehr schnell aus dem Wasser und konnte mehr als vier Minuten Vorsprung auf Vereinskollege Peter Tyroller mit aufs Rad nehmen. Tyroller kam mit dem Rad und beim Laufen bis auf rund eine Minute an Bahn heran, konnte ihn dieses Mal aber nicht mehr einholen. Mit den beachtlichen Plätzen 30 und 37 von Bahn und Tyroller schaffte der RSC Aichach den Sprung auf den dritten Platz der Teamwertung von insgesamt 26 angetretenen Mannschaften.

Für Matthias Bronner, den Vorsitzenden des RSC, der vor genau 30 Jahren zum erstem mal in Karlsfeld gestartet war, lief das Rennen ebenfalls gut. Der Routinier erkämpfte sich Platz 14 in der Alterklasse 50 mit einer Zielzeit von 2:44:54 bei kräfteraubenden Temperaturen von über 30 Grad beim Zieleinlauf. Das RSC-Neumitglied Noah Lang stieg schon nach 24 Minuten aus dem Wasser und lag mit einer Gesamtzeit von 2:55:30 deutlich unter drei Stunden. Er erreichte als Siebter in seiner Altersklasse das Ziel. Thomas Wolf konnte auch eine respektable Leistung abrufen (3:07:48). (AZ)