Jetzt treffen sie wieder: Aindling lässt Kaufering keine Chance

Der TSV Aindling hat im Schongang die nächste Runde im Pokal erreicht. Wesentlich wertvoller aber als das Weiterkommen im Flutlichtspiel gegen den VfL Kaufering war am Mittwoch die Tatsache, dass die Mannschaft beim 6:0 eine Tugend wiederentdeckte, die schon beinahe in Vergessenheit geraten war. In den vier Landesligaspielen in diesem Jahr erzielte sie zusammen lediglich zwei Tore, diesmal waren es auf einen Schlag gleich dreimal so viel.

