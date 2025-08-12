Kühbacher Juwelen: Die nächste Stockschützen-Generation steht in den Startlöchern

Stockschießen und der TSV Kühbach – diese beiden Begriffe bilden geradezu eine Einheit. Und das bereits seit vielen Jahren. Dass der Verein längst zu einer Hochburg für diesen Sport geworden ist, nicht allein in unserer Region, das konnte man am Wochenende wieder erleben, als der TSV die erste Europameisterschaft der U16-Jugend veranstaltete. Was sich bei dieser Gelegenheit überdeutlich zeigte: Die nächste Generation an Top-Athleten steht schon in den Startlöchern. Mehr noch: Sie hat sich bereits profiliert mit den Talenten Fabian Schrittenlocher und Jonas Krepold.

Schrittenlocher sicherte für Team Deutschland am Wochenende zwei goldene und eine bronzene Medaille, Krepold gewann ebenfalls zwei Goldmedaillen. Diese Entwicklung begeistert nicht zuletzt Anton Stadlmair, der über Jahrzehnte hinweg Chef der Stockschützen in diesem Klub war. Bei der EM sah er sich als Mädchen für alles. „Wir sind richtig stolz darauf“, rühmte er die Auftritte der Lokalmatadore, die man in absehbarer Zeit bereits ins Bundesliga-Team einbauen will: „Das sind Juwelen im deutschen Eisstocksport.“ Man darf gespannt sein, wie sich das Duo in den kommenden Jahren schlagen wird. Die Voraussetzungen lassen jedenfalls einiges erwarten. Dass mit diesen Vorschusslorbeeren Druck auf ihren Schultern lasten könnte, ist für die beiden Youngster kein Thema. Sie wissen um ihre enormen Fähigkeiten und zeigen enorme Nervenstärke. Dazu brauchen sie keine Unterstützung etwa in Form von Yoga.

Zimmerer Schrittenlocher und Metallbauer Krepold sind wahre Eisstock-Asse

Der jungen Generation wird heute oft nachgesagt, dass sie ihre Freizeit praktisch ausschließlich mit dem Smartphone in der Hand verbringt. Schrittenlocher, in Unterbernbach zu Hause, und Krepold aus dem Hauptort Kühbach zeigen auf, dass man nach wie vor auch andere Aktivitäten entwickeln kann, die ebenfalls viel Spaß vermitteln. Wie kamen sie zu diesem Sport? Die Antwort ist ganz simpel. In beiden Fällen verweisen sie auf ihre Väter, die sie dazu animierten.

Verbissen kämpfte sich Jonas Krepold im Einzel nach vorne. Foto: Anton Stadlmair

Das nächste, nicht minder wichtige Argument, stellt der Verein nördlich von Aichach selbst dar. Hier kümmert man sich um die jungen Leute, die sich auf Asphalt und im Winter auf dem Eis behaupten wollen. Ein Engagement in dieser ausgeprägten Form findet man nur selten. Zweimal die Woche wird trainiert, im Winter sind es drei Übungseinheiten, die in Haunstetten auf Eis absolviert werden. „Wir haben hier einen Riesenvorteil“, berichtet Krepold und meint damit den Pflaster-Belag in der Halle. Die Österreicher machen das in der Regel auf Teer.

„Fabi“ Schrittenlocher, 16, der sich im zweiten Lehrjahr als Zimmerer befindet, hat früher auch Fußball gespielt: „Wir hatten keine starke Mannschaft.“ Weil der Erfolg ausblieb, hat er diesem Sport den Rücken zugekehrt. Bei den Titelkämpfen am Samstag verspürte er Meniskus-Probleme im rechten Knie, darum musste es getaped werden. Jonas Krepold, 15, der in Kürze seine Ausbildung als Metallbauer startet, spielt noch Tischtennis: „Außerdem bin ich bei der Feuerwehr.“

Fabian Schrittenlocher und Jonas Krepold sollen bald schon in das Bundesliga-Team aufrücken

Bereits im September tritt Kühbach schon wieder ins Rampenlicht bei den Stockschützen, dann steht die Deutsche Meisterschaft auf dem Programm. Großveranstaltungen auf internationaler Ebene werden wohl nur eine Frage der Zeit sein, denn der Verein hat sich mit dieser ersten EM für den Nachwuchs dafür geradezu empfohlen. Johann Mulser aus Kurtatsch in Südtirol war als Vizepräsident des internationalen Verbands in Kühbach.

„Die Organisation ist sehr gut“, stellte er zufrieden fest, „alles reibungslos. Da ist es für den Wettbewerbsleiter einfach.“ Dann sprach er einen Wunsch an, den Stockschützen im Sommer wie im Winter immer wieder einmal formulieren: Dieser Sport sollte Einzug finden ins Programm der Olympischen Spiele. Abwegig ist dieses Ansinnen keineswegs, denn viele andere Sportarten haben das Ziel bereits erreicht.

Dass die Stockschützen in Kühbach sich wohlfühlten, das war auch ihrer Anlage im Sportpark zuzuschreiben. Die Kommune weiß deren Leistungen ebenfalls zu schätzen, wie Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher bei seinen Besuchen am Wochenende wissen ließ: „Brutal, was die anschieben.“ Und damit den Ort weit übers Wittelsbacher Land hinaus bekannt machen.