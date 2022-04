Ab in den Ring: Schwäbische Boxmeisterschaften finden in Aichach statt

Der TSV Aichach richtet die schwäbischen Boxmeisterschaften am Samstag und Sonntag aus. Corona hat einiges verändert. So ist der Zeitplan.

Bald ertönt beim TSV Aichach wieder Glocke und läutet den Kampf ein. Die Boxer und Boxerinnen aus der Paarstadt sind zurück. Nach der langen Corona-Zwangspause steht am ersten Aprilwocheneden der erste Wettkampf an – und der findet in der heimischen Halle statt. Nach 2018 richtet die Boxabteilung des TSV erneut die schwäbischen Meisterschaften aus.

Eigentlich hätten die Aichacher bereits vor zwei Jahren die besten schwäbischen Boxerinnen und Boxer zu Gast gehabt, doch Corona macht Abteilungsleiter Wjatscheslaw Odenbach einen Strich durch die Rechnung: „Das war wirklich schade. Noch schlimmer ist aber, dass es so lange keine Wettkämpfe gegeben hat.“ Das ist gerade für die Jugendlichen schlimm, denn manche mussten so eine ganze Altersklasse mit möglichen Titeln auslassen. So etwa auch Odenbachs Tochter Violetta, die 2019 noch Deutsche Meisterin geworden ist. „Viele haben auch aufgehört und sich etwas anderes gesucht“, beschreibt Wjatscheslaw Odenbach das Problem.

Dennoch wird der TSV Aichach am 2. und 3. April mit insgesamt acht Aktiven an den Start gehen. Ob auch alle kämpfen dürfen, hängt von den Anmeldungen ab: „Es gibt Alters- und Gewichtsklassen, da gibt es in Schwaben nur sehr wenige Kämpfer.“ So könnte auch Tochter Violetta zum Zusehen verdammt sein beim Heimkampf. „Das kommt immer darauf an, aber in Schwaben gibt es in ihrer Gewichtsklasse nicht so viele Gegnerinnen.“ Bislang haben sich 87 aus dem Bezirk Schwaben für das Turnier in Aichach angemeldet. Insgesamt kommen so an zwei Wettkampftagen 30 bis 35 Kämpfe zusammen. Wjatscheslaw Odenbach bereitet derzeit seine Schützlinge auf die Meisterschaften vor. Lange Zeit konnte nicht trainiert werden, sodass die Boxerinnen und Boxer sogar nach draußen ausweichen mussten. Aktuell wird in zwei Gruppen trainiert: „So können wir es besser aufteilen. Das funktioniert ganz gut.“

Schwäbische Boxmeisterschaften: Das ist der Zeitplan

Geboxt wird am ersten Aprilwochenende in Aichach in allen Gewichts- und Altersklassen. Die Jüngsten sind zehn Jahre alt, es geht rauf bis zu den Erwachsenen. Wie viele Boxerinnen und Boxer tatsächlich an den Start gehen, entscheidet sich erst am Samstag. Vormittags steht das Wiegen auf dem Programm, um 14 Uhr geht es dann mit den Viertelfinals los. Am Abend finden die Halbfinal-Kämpfe statt. Am Sonntag stehen ab 10 Uhr die Finalkämpfe auf dem Programm. 2018 waren die Aichacher noch sehr erfolgreich, Odenbach rechnet sich in diesem Jahr aber wenig Chancen für seine Schützlinge aus. „Von damals ist keiner mehr dabei. Viele haben aufgrund von Corona noch gar keine Kämpfe bestritten und sind sehr unerfahren. Sie können aber viel lernen.“

Überhaupt war wenig los bei den Boxerinnen und Boxern des TSV Aichach. Zumindest ein paar Turniere bestritten ein paar seiner Schützlinge, vor allem im vergangenen Jahr.