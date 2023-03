An zwei Tagen: In Aichach messen sich die besten Nachwuchsboxer Südbayerns

Der TSV Aichach richtet am Wochenende die südbayerischen Jugendmeisterschaften im Boxen aus. Mit dabei sind auch zwei heimische Boxer und Boxerinnen.

Es ist nicht das erste Boxturnier, das der TSV Aichach veranstaltet. Dennoch gibt es am Wochenende in der Paarstadt ein Novum. Erstmals finden dort die südbayerischen Titelkämpfe statt. Mit dabei sind auch zwei heimische Boxer und Boxerinnen, wenn sie denn in den Ring dürfen.

Insgesamt messen sich in Aichach am Samstag und Sonntag rund 135 Jugendliche von zehn bis 18 Jahren. Schwäbische Titelkämpfe gab es in Aichach schon, nun kommen die Sportlerinnen und Sportler aus ganz Südbayern. „Das freut uns natürlich. Wir möchten den Boxsport präsentieren, und je höher der Wettbewerb, desto attraktiver für das Publikum“, erzählt Organisator Wjatscheslaw Odenbach.

Boxen: TSV Aichach plant weitere Turniere

Der Abteilungsleiter der Aichacher Boxer kümmert sich um das große Ganze, betreut aber zusätzlich noch seine beiden Schützlinge. Für die Paarstädter in den Ring steigt der Altomünsterer Julio Carrasco. Der 15-Jährige startet bei den Junioren. Während bei Carrasco der Kampf sicher ist, weiß Josefine Berg noch nicht, ob sie eine Gegnerin bekommen wird. Das entscheidet sich bei der 13-jährigen Aichacherin erst kurzfristig. „Ich hoffe, dass es eine Gegnerin gibt, aber das ist gerade bei den Mädchen nicht immer so einfach“, so Odenbach. Der 43-Jährige war früher selbst bayerischer Meister und weiß, wie wichtig solche Turniere für die Entwicklung der jungen Sportler sind.

Los geht das Turnier am Samstag um 14 Uhr mit den Viertelfinalduellen. Das Halbfinale beginnt um 18 Uhr. Am Sonntag kämpfen die besten Kämpferinnen und Kämpfer dann um die Meistertitel ab 10 Uhr. Geboxt wird in der Festhalle des TSV Aichach in der Donauwörther Straße.

Das Turnier wird vermutlich nicht das letzte sein, das die Boxabteilung in diesem Jahr in der Paarstadt ausrichtet. Im Juni plant Odenbach ein rein weibliches Boxturnier. Im Oktober hofft er, die bayerischen Meisterschaften der Männer und Frauen ausrichten zu können. (sry-)