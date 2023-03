Kampfsport

vor 18 Min.

Harte Schläge und volle Ränge - das ist beim Boxturnier in Aichach geboten

Plus Der TSV Aichach richtet erstmals die südbayerischen Nachwuchs-Boxmeisterschaften aus – mit Erfolg. So schlagen sich die Lokalmatadore und so geht es weiter.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Ein paar Tränen flossen nach dem Kampf bei Josefine Berg. Die Boxerin des TSV Aichach hatte soeben das Halbfinale bei den südbayerischen Jugendmeisterschaften in ihrer Gewichtsklasse verloren und so nur knapp das Finale verpasst. Rund 130 Nachwuchsboxerinnen und Nachwuchsboxer stiegen am Samstag und Sonntag in der Paarstadt in den Ring.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen