Mit Video: "Boxen gegen Rassismus" - so kämpft der Nachwuchs in Aichach

Plus „Boxen gegen Rassismus“ - unter diesem Motto steigen rund 40 Boxer beim TSV Aichach in den Ring. Unter den Zuschauern ist auch ein Weltmeister.

Der Gong ertönt, ein kurzes Zeichen des Ringrichters und schon tänzelten die beiden Boxer aufeinander zu. Ein rechter Haken, eine linke Gerade, ein Ausweichmanöver – die Kontrahenten im Ring schenken sich nichts. Am Rande des Rings steht Wjatscheslaw Odenbach. Er ist nicht nur Organisator des Boxturniers des TSV Aichach, sondern auch als Trainer im Einsatz. Drei seiner Schützlinge betreut er in der TSV-Halle. Das Turnier steht unter einem besonderen Stern.