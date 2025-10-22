Leon Ehleider beendet die Saison auf Platz zehn

Mit dem großen Finale in Liedolsheim ging die Saison der German Team Championship (GTC) zu Ende. Für den Oberbernbacher Leon Ehleider und sein Team Racoon Racing bedeutete das noch einmal zwölf Stunden Kampfgeist, Teamarbeit und Emotionen. Schon im Qualifying zeichnete sich ab, dass es kein einfaches Rennen werden würde. Ehleiders Teamkollege stellte das Kart #69 auf Startplatz 16, womit die Ausgangsposition für das Langstreckenfinale alles andere als optimal war. Für Ehleider, der als Startfahrer nominiert wurde, war die Marschrichtung auf jeden Fall klar: nach vorne.

Über die ersten sieben Stunden des Teilrennens entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch im Mittelfeld. Ehleider und seine Teamkollegen kämpften sich mit konstanten Rundenzeiten immer wieder nach vorn, mussten aber durch Boxenstopps und Zwischenfälle im Rennverkehr wieder Plätze abgeben. Bis zum Ende des ersten Rennabschnitts hatte Racoon Racing alle sogenannten „Heavy Turns“ absolviert, lag aber noch immer außerhalb der Top Ten.

Racoon Racing landet in der Saisonwertung auf Platz zehn

Auch im zweiten Teilrennen, das über fünf Stunden ging, durfte Ehleider den Start fahren – eine Aufgabe, die der junge Fahrer mit Begeisterung annahm. Trotz einer kämpferischen Leistung, sauberen Stints und starker Teamarbeit lief das Rennen nicht ganz nach Wunsch. „Wir haben wirklich alles gegeben, aber manchmal fehlt einfach das letzte Quäntchen Glück“, so Ehleiders Fazit nach dem Rennen.

Am Ende belegte Racoon Racing Platz acht in der eigenen Rennklasse. In der Gesamtwertung der Saison 2025, in der 32 Teams gewertet wurden, schloss das Team mit Rang 10 ab – ein respektables Resultat nach einer langen Saison. Für Ehleider, den jüngsten Fahrer in seiner GTC-Rennklasse, ist das Fazit dennoch positiv: „Natürlich hätten wir gerne weiter vorne abgeschlossen, aber wir haben als Team unglaublich gut zusammengearbeitet. Ich bin auf jeden Fall motiviert, 2026 noch stärker zurückzukommen.“ (AZ)