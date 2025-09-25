Zwei Top-Platzierungen in Oppenrod: Leon Ehleider fährt auf Saisonendspurt zu

Zum vorletzten Rennen der GTC (Kartlangstreckenserie) trat Leon Ehleider im hessischen Oppenrod an. Das Zwölf-Stunden-Rennen war gesplittet in ein Sieben-Stunden-Rennen am Samstag und ein Fünf-Stunden-Rennen am Sonntag, die jeweils einzeln gewertet wurden. Bereits ab Donnerstag testete das Team der Nummer 69 von Racoon Racing. Ehleider konnte arbeitsbedingt erst am Freitag dazustoßen. Genug Zeit, sich bei teilweise sehr wechselhaftem Wetter auf die 1029 m lange Strecke einzustellen. Schauerartiger Regen und kurz darauf Sonnenschein mit angenehmen 20 Grad machten es schwierig, die Ideallinie zu eruieren.

Eine ausgefallene Bremsleitung und ihre Reparatur sorgten für Platz 19 im Qualifying. Ehleider rappelte sich aber bald auf: Nach einem guten Start und besten Bedingungen auf der Strecke fand er sich nach kurzer Zeit in der Top Ten wieder. Etliche Positionskämpfe und Pace Kart Phasen durch verunfallte Karts später hatte der junge Oberbernbacher sein Ziel erreicht und übergab das Kart auf Position fünf an seinen Teamkollegen.

GTC-Finale, südbayerischer Endlauf, Schwabenpokal: Im Oktober fährt Leon Endleider seinen Saisonendspurt

Bei den letzten beiden Stopps des Tages nutzte das Team jeweils eine Pace Kart Phase, um dadurch weniger Zeit auf die Konkurrenten zu verlieren. Das funktionierte nicht wie geplant, da man um wenige Sekunden zu lange bei Boxendurchfahrt und beim Wechsel benötigte. Dies kostete das Team jedes Mal die mühsam erkämpften Positionen. Nach sieben Stunden war man über den siebten Platz in der GTC-Wertung (Platz sieben gesamt) glücklich.

Neuer Tag, selbes Bild: Starkregen und Sturm wüteten in der Nacht und so erwartete ein vom Sturm zerstörtes Teamzelt die Truppe der Nummer 69. Nach kurzen Aufräumarbeiten konnte man dennoch ins Qualifying starten. Bei etwas besseren Bedingungen als am Vortag platzierte sich die Nummer 69 auf 14 im Gesamtfeld der 26 Karts. Die erste Stunde des Rennens nutzte das Team um Ehleider, um den notwendigen Heavy-Stint (190 kg) des Tages zu fahren. Leon übernahm die zweite Stunde und konnte sich und das Team über 20 Runden in die Top Ten kämpfen. Nach den fünf Stunden wurde das Racoon Racing Kart auf Position sieben in der GTC (Platz zehn gesamt) abgewunken.

Für den 18-jährigen Oberbernbacher ist jetzt Endspurt in der Kartsaison 2025 angesagt. So nimmt er für seinen Heimatverein MAC Königsbrunn im Oktober noch am südbayerischen Endlauf im 270er Kartslalom in Moosburg und am letzten Kartslalomrennen im Schwabenpokal in Memmingen teil. Auch das Finale in der GTC findet Mitte Oktober in hessischen Liedolsheim statt. (AZ)