Pöttmeserinnen verlieren ersatzgeschwächt in Lohhof

Während die dritte Mannschaft des KC Pöttmes überzeugte, mussten sich die anderen Frauen- und Herren-Teams knapp geschlagen geben.

SKC Lohhof 1 – KC Pöttmes 1 5:3 (2956:2740 Holz)

Ersatzgeschwächt fanden die Pöttmeserinnen nicht zu ihrer gewohnten Form. Christine Hammerl zeigte eine starke Leistung mit 541 Holz (3:1), Sabrina Boldt lieferte 461 Holz (3:1) und Gisela Thulke kam auf 448 Holz (2:2). Vanessa Hieber (461, 1:3), Ranka Reeg (476, 1:3) und Rita Lutz (353, 0:4) konnten dem Gegner nicht die Stirn bieten.

KC Pöttmes G2 – SpG Zuchering/Karlshuld G1 3:5 (3031:3089 Holz)

Nach gutem Start fehlte die Konstanz, sodass die erste Herrenmannschaft die Partie abgeben musste. Simon Wiedemann erzielte 536 Holz (2:2), Hermann Wittmayr überzeugte mit 526 Holz (2,5:1,5) und Wolfgang Thulke steuerte 510 Holz (3:1) bei. Hubert Bissinger (519, 2:2), Jonathan Aug (466, 1:3) und Zeljko Halapa (474, 0:4) blieben ohne Erfolg.

SKC Burgheim G2 – KC Pöttmes G1 5:1 (1930:1833 Holz)

Das gemischte Team zeigte gute Ansätze, verlor aber die wichtigen Durchgänge. Manfred Gmelch war mit 506 Holz (2,5:1,5) bester Pöttmeser. Alois Steinberger (463, 2:2), Thomas Mittelhammer (466, 1:3) und Kornelia Laßmann (398, 2:2) lieferten kämpferische Leistungen, hatten aber im Gesamtergebnis das Nachsehen.

KC Pöttmes G3 – Losodica Munningen G3 5:1 (1925:1714 Holz)

Die dritte Mannschaft feierte einen klaren Heimsieg. Helmut Hasenfratz gelang ein starker Auftritt mit 538 Holz (3:1). Pascal Manes (478, 3:1) und Jürgen Stubner (465, 2:2) trugen ebenfalls entscheidend zum Erfolg bei. Erwin Boldt (444, 1:3) blieb als Einziger auf Pöttmeser Seite punktlos.

SpG Zuchering/Karlshuld G3 – KC Pöttmes G4 5:1 (1941:1859 Holz)

In Zuchering gab es für die vierte Mannschaft nichts zu holen. Joachim Liepelt (504 Holz) sicherte mit seinem klaren 4:0-Sieg den einzigen Mannschaftspunkt. Alfons Birkmeir (493, 2:2), Kuno Rosentritt (434, 0:4) und Heinrich Lutz (428, 0:4) konnten die Niederlage nicht verhindern. (AZ)