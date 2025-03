Die befürchtet hohe Niederlage

Während sich bei den Herrenmannschaften der Tischtennissparte des Kissinger SC Siege und Niederlagen die Waage halten, schaffte der Kissinger Nachwuchs seinen zweiten Saisonsieg.

Wie bereits befürchtet, hatten die Herren I beim Tabellenführer der Landesliga West-Süd-West, dem TSV Aichach, nichts zu bestellen. Trotz großem Kampf und einigen sehr knappen Spielen konnte das 0:10 nicht verhindert werden. Die Erste bereitet sich nun auf das äußerst wichtige Spiel am nächsten Samstag (13.30 Uhr, Kissing MZH) gegen den Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt DJK Seifriedsberg vor.

Die Herren III fuhren hochkonzentriert ohne die etatmäßige Nummer eins, David Hoksch, zum Tabellenvierten SSV Bobingen. Nach Doppelsiegen von Lippenberger/Riemer und Kranzfelder/Heinrich lief es auch in den Einzeln optimal. Jens Lippenberger, Andreas Riemer, Korbinian Kranzfelder und Ersatzmann Jochen Heinrich schafften es, auch die knappen Spiele zu gewinnen und machten den 10:0-Kantersieg fix. Mit 29:3 Punkten bleibt die Herren III auf Meisterschaftskurs in der Bezirksklasse A, Gruppe 1.

Beim Titelaspiranten der Bezirksklasse A, Gruppe 2, der TSG Hochzoll IV hatte die Vierte des KSC nichts zu bestellen. Beim deutlichen 1:9 konnte lediglich Gerald Spengler den Ehrenpunkt einfahren. Das Team bleibt aber mit 16:16 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Mit dem Polizei SV Augsburg machte ein Team aus den unteren Tabellenregionen der Bezirksklasse B, Gruppe 2 seine Aufwartung beim Kissinger SC V. Den Doppelsiegen von Grübl/Steininger und Felgenhauer/Braitmayer folgte die Niederlage von Gerhard Grübl im ersten Einzel. Uli Steininger, Jörg Felgenhauer und Christoph Braitmayer stellten auf 5:1 und im zweiten Einzeldurchgang holten Felgenhauer und Braitmayer die Punkte zum nie gefährdeten 7:3-Gesamtsieg. Damit verteidigt das Team mit 21:9 Punkten Tabellenplatz zwei, der noch zum Aufstieg berechtigt.

Die Kissinger Jugend empfing den SSV Wollishausen in der Mehrzweckhalle und setzte im Doppel erneut Ben Kratzer und Aurelio Felgenhauer ein, die sich als Neulinge an die Spielsituation gewöhnen sollen. Trotz guter Leistung unterlagen die beiden. In den Einzeln holten Leoni Gräbner (3), Franziska Henze und Luis Liu (2) die notwendigen Punkte zum 6:4-Gesamtsieg. In der Tabelle der Bezirksklasse C, Gruppe 1, belegen die Jugendlichen mit 4:4 Punkten den fünften Rang. (hj)