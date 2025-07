Klingen gewinnt Landkreisderby gegen Motzenhofen

Die Tennisspieler hatten am Wochenende nicht nur mit ihren Gegnern, sondern auch mit der Hitze zu kämpfen. Dennoch gab es viele brisante Duelle. Im Landkreisderby bezwangen die Tennisherren der Wanderfreunde Klingen das zweite Männerteam des TC Motzenhofen mit 7:2. Die Damen 30 des TC Aichach mussten eine knappe Niederlage einstecken.

TC Aichach

In der Landesliga 2 empfingen die Aichacher Damen 30 das Team des TC Penzing. Die Gastgeberinnen, die ersatzgeschwächt antreten mussten, verkauften sich gegen die starken Penzingerinnen zwar teuer, unterlagen jedoch knapp mit 4:5. Für den TCA punkteten in den Einzeln Katrin Storr und Sibylle Meßner, sowie die Doppel Jana Brisken/Karina Wagner und Sibylle Meßner/Carolin Strobl.

Einen 5:4-Sieg brachten die Herren 50 in der Südliga 1 von der SpVgg Erdweg mit nach Hause. Peter Gammel, Erhard David, Jürgen Halblitzel und Michael Kühnruß sorgten für eine 4:2-Führung nach den Einzeln. Den Siegpunkt gewann die Paarung Halblitzel/Peter Ludl.

Die Herren 60 hatten in der Landesliga 2 den favorisierten TC Wertingen zu Gast und mussten sich nach einem Match auf Augenhöhe mit 2:7 geschlagen geben. Harald Greifenegger und Vincenzo Scalisi erstritten zwei Einzelpunkte. Drei Partien durch Walter Schenkl und die beiden Doppel Ostermayr/Greifenegger und Scalisi/Hans Selig wurden erst im Matchtiebreak zugunsten der Wertinger entschieden.

Zwei Einsätze in der Südliga 2 absolvierten die Herren 65. Dabei gab es gegen den TC Nordendorf einen glatten 6:0-Erfolg, gegen MBB-SG Augsburg eine 2:4-Niederlage. Die Zähler für Aichach in beiden Matches besorgten Klaus-Dieter Danhamer, Walter Schenkl, Günter Seelos, Werner Russ sowie in den Doppeln Danhamer/Schenkl, Seelos/Russ, Fichtner Seelos und Danhamer Russ.

Besetzungssorgen plagten die Herren 75 in der Landesliga 1 beim Auswärtsspiel gegen den FC Ergolding. Federico von Beck-Peccoz und Günther Alphei fehlten. Sie wurden durch die angeschlagenen Helmut Burghart und Winfried Haselberger ersetzt, die ihre Einzel kampflos abgaben. Verlass war auf Karl Zirkelbach, der glatt in zwei Sätzen gewann. Den zweiten Einzelpunkt holte der konditionsstarke Willi Artner, der im Matchtiebreak 12:10 gewann. Das Doppel Zirkelbach/Haselberger erkämpfte einen Zweisatzsieg zum 3:3-Unentschieden.

Die Herren 70 Doppelrunde war in der Südliga 1 zweimal im Einsatz. Zunächst gab es für die deutlich älteren Akteure Klaus Kettmann, Paul Ludl, Winfried Haselberger und Franz Rappel ein glattes 0:4 gegen die TeG Lechrain. Im zweiten Match erreichten die Aichacher „Oldies“ Klaus Kettmann, Willi Artner, Reiner Laske und Franz Rappel ein 2:2-Remis gegen den MTV Ingolstadt. (rl)

WF Klingen

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die Herren I der WF Klingen einen überzeugenden 7:2-Sieg gegen den TC Motzenhofen II. Schon in den Einzeln zeigte sich Klingen in Topform: Valentin Schmid, Tim Lamm, Finn Heinen und Andreas Jäger holten klare Punkte zur 4:2-Führung. In den Doppeln ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. Alle drei Paarungen – Kreutmayr/Spengler, Schmid/Lamm und Heinen/Jäger – punkteten souverän und stellten den Endstand her.

Die Juniorinnen 18 der WF Klingen gewannen beim TC Wittelsbach-Aichach deutlich mit 5:1. In den Einzeln siegten: Mia Kreutmayr, Mona Kreutmayr und Emilia Senda. Beide Doppel Kreutmayr/Tabea Pettinger und Kreutmayr/Senda gingen an Klingen. Die Junioren 18 der WFK feierten beim SV Karlshuld einen hart erkämpften 4:2-Auswärtssieg. Für die Punkte sorgten Johann Marko,Timo Obeser, Yannis Koss und das Doppel Marko/Koss. (akas)

TC Motzenhofen

Um den Klassenerhalt in der Südliga 2 spielten die Damen des TC Motzenhofen zu Hause gegen den VfB Oberndorf. Bei tropischen Temperaturen setzten sich nur Bettina Schießl (6:2/6:4) und Julia Pfleger (6:1/6:2) in ihren Einzeln durch. Claudia Stocker (6:3/6:7/9:11), Corinna Fischer (3:6/6:7), Rebecca Pfister (0:6/3:6) und Larissa Schönegger (1:6/2:6) mussten sich geschlagen geben. Im Doppel siegten nur Pfleger/Fischer im Match-Tiebreak (1:6/6:1/10:4). Schießl/Pfister (3:6/6:3/1:10) verloren genauso wie Stocker/Schönegger (4:6/0:6). Nach dieser 3:6-Niederlage dürfte der Klassenerhalt eher unwahrscheinlich sein, da man im letzten Spiel den ungeschlagenen Tabellenführer SV Geisenfed zu Gast hat.

Die Herren II waren bei Tabellenführer WF Klingen zu Gast. In den Einzeln konnten sich nur Johannes Weiß (6:3/6:2) und Thomas Weichselbaumer (6:2/6:2) durchsetzen. Julian Juraske (4:6/5:7), Stefan Weichselbaumer im Match-Tiebreak (6:3/4:6/9:11), Dominik Stark (4:6/2:6) und Jonas Mika (3:6/3:6) verloren. Da alle drei Doppel an Klingen gingen, gab es eine 2:7-Niederlage.

Die Motzenhofener Knaben unterlagen zu Hause dem SC Oberbernbach mit 1:5. Den Ehrenpunkt erkämpfte das Doppel Jonas Schwaiger/Hugo Wilkosz (2:6/6:3/10:7). Ihren ersten Saisonsieg erkämpften die Bambini des TCM mit einem 4:2-Erfolg bei der DJK Langenmosen. Für die Punkte sorgten Moritz Stocker, Philipp Schießl, Tobias Birkmeir und das Doppel Stocker/Schießl.

Glücklich strahlte die gemischte Sielenbacher Mannschaft der Knaben 15 nach ihrem ersten Erfolg in dieser Saison gegen den TC Rennertshofen. Foto: Marcus Speckner

TSV Sielenbach

Die Herren 30 festigten mit einem souveränen 7:2 auf der heimischen Anlage gegen die zweite Mannschaft des TC Schießgraben Augsburg den zweiten Platz in der Südliga 3. Lediglich Nikolaus Kreppold und Michael Kettner mussten ihre Einzel abgeben. Am nächsten Wochenende geht es zu Tabellenführer Tandern.

Die Herren 55 mussten in der Südliga 1 eine knappe 3:4-Niederlage beim SV Ilmmünster hinnehmen. Die Gastgeber entschieden drei Einzel für sich. Für Sielenbach brachten Ferdinand Neumeyr und Martin Gründl ihre Einzel durch. Die Entscheidung fiel bereits im ersten Doppel, das an Ilmmünster ging.

Die Herren 65 haben durch ein 6:0 beim TTC Geltendorf die Tabellenführung in der Südliga 1 erreicht. Ferdinand Neumeyr, Josef Achter, Erwin Speckner, Jürgen Berg und im Doppel noch ergänzt durch Karl Wanner hießen die Sieger des Nachmittags.

Im fünften Saisonspiel haben die Knaben 15 in der Südliga 5 beim 5:1-Erfolg gegen den TC Rennertshofen die ersten beiden Punkte eingefahren. Erfolgreich waren Nina Bayerl, Joshua Brat, Lennox Stimmelmayr und das Doppel Brat/Stimmelmayr. Das zweite Doppel ging kampflos an Sielenbach. Die rote Laterne gab der Sieger damit an Rennertshofen weiter. (twe)