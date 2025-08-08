Icon Menü
Kommt es bei Hollenbach gegen Aystetten zum Elfmeterschießen? Ecknach beim VfR Neuburg

Fußball

Kommt es in Hollenbach zum Elfmeterschießen?

Das Landesliga-Duell des TSV gegen den SV Cosmos Aystetten ist in doppelter Hinsicht von Bedeutung. In der Bezirksliga wird die gegentorlose Defensive des VfL Ecknach einem Härtetest unterzogen.
    Liefen meist hinterher: Elias Ruisinger und dem TSV Hollenbach fehlte in Oberweikertshofen sichtlich die Spritzigkeit.
    Liefen meist hinterher: Elias Ruisinger und dem TSV Hollenbach fehlte in Oberweikertshofen sichtlich die Spritzigkeit. Foto: Reinhold Rummel

    „Doppelt oder nichts“, so könnte die Überschrift zur nächsten Begegnung des TSV Hollenbach lauten. Dann empfangen die Krebsbachkicker den SV Cosmos Aystetten (Sonntag, 17 Uhr) nicht nur zum fünften Punktspiel der Landesliga Südwest, die Partie ist zugleich auch die erste Qualifikationsrunde zum Bayerischen Toto-Pokal. Sollte nach 90 Minuten also ein Remis auf der Anzeigentafel stehen, muss im direkten Anschluss ein Elfmeterschießen entscheiden, welches Team in die nächste Runde einziehen wird.

