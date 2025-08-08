Kommt es in Hollenbach zum Elfmeterschießen?

„Doppelt oder nichts“, so könnte die Überschrift zur nächsten Begegnung des TSV Hollenbach lauten. Dann empfangen die Krebsbachkicker den SV Cosmos Aystetten (Sonntag, 17 Uhr) nicht nur zum fünften Punktspiel der Landesliga Südwest, die Partie ist zugleich auch die erste Qualifikationsrunde zum Bayerischen Toto-Pokal. Sollte nach 90 Minuten also ein Remis auf der Anzeigentafel stehen, muss im direkten Anschluss ein Elfmeterschießen entscheiden, welches Team in die nächste Runde einziehen wird.
Fußball
