vor 21 Min.

Mit Schmalz und Disziplin: So wurde ein Hollenbacher zu Deutschlands Stärksten

Kraftsport Fitness Strongman Der Hollenbacher Michael Reichelt gehört zu den stärkstemn Männern Deutschlands. Zusammen mit Matyn Mos trainiert er in Schrobenhausen in einer kleinen Halle. Trainiert werden die Strongman von Andreas Hofberger.

Plus Michael Reichelt aus Hollenbach gehört bundesweit zu den besten Strongmen. Muskeln sind aber nicht alles. Das steckt hinter der Kraft des Landschaftsgärtners.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Wenn Michael Reichelt eine Euro-Palette mit einem Arm hoch hebt, sieht es aus, als würde er einen Teller in den Schrank legen. Der 127 Kilo schwere Hollenbacher bewegt normalerweise ganz andere Gewichte. Der 36-Jährige gehört zu Deutschlands stärksten Männern. Bei den Strongman-Wettbewerben zieht er tonnenschwere Lkw, hebt schwere Kugeln oder läuft mit hunderten Kilos von A nach B. Zusammen mit Teamkamerad Matyn Mos (knapp 140 Kilo schwer) trainiert Reichelt einmal pro Woche in Schrobenhausen – in einem ungewöhnlichen „Fitnessstudio“. Von unglaublicher Anstrengung, großem Hunger und zwei besonders beliebten Umzugshelfern.

Handschuhe, wie sie viele im Fitnessstudio zum Schutz haben, sucht man in der Garage der „Schmoizbuam“ vergeblich. „So etwas gibt es bei uns nicht. Wir tragen auch keinen Gürtel“, macht Michael Reichelt klar. Der Name ist Programm, schließlich brauchen die Kraftsportler ordentlich Schmalz in Armen und Beinen. Bei den schweren Gewichten bleiben Schürfwunden nicht aus. Matyn Mos' rechter Zeigefinger blutet nach dem Kreuzheben mit einem 300 Kilo schweren Traktorreifen. Doch davon lässt sich der Tscheche, der in Mindelstetten (Kreis Eichstätt) wohnt, nicht beirren.

