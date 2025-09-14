Sielenbach, Obergriesbach und Wulfertshausen drehen Rückstände zum Erfolg

Bei nasskaltem Sommerwetter fielen am vierten Spieltag in der Kreisklasse Tore am Fließband. 31 Treffer erzielten die Sturmreihen. Der SV Wulfertshausen bejubelte einen 5:2-Auswärtssieg beim Absteiger TSV Friedberg. 3:3 trennte sich der TSV Hollenbach II und Spitzenreiter TSV Kühbach. Der SV Ried kehrte mit einem 4:1-Auswärtssieg beim Absteiger SC Oberbernbach in die Erfolgsspur zurück. 3:2 setzte sich der SV Obergriesbach Zuhause gegen den BC Rinnenthal II durch und der TSV Sielenbach drehte nach einem 0:2-Pausenstand die Partie gegen den TSV Weilach in einen 3:2-Heimsieg. Der SV Ottmaring setzt sich mit 2:1 knapp gegen den VfL Ecknach II durch.

TSV Hollenbach II – TSV Kühbach 3:3

„Das war ein richtig guter Auftritt von uns“, lobte Hollenbachs Spielertrainer Kevin Hauke seine Elf. „Leider haben wir es vor dem Seitenwechsel versäumt, unsere Führung weiter auszubauen“, so der 35-Jährige. Seine Elf kam stark ins Spiel und führte bereits nach sechs Minuten durch Stefan Dax. „Danach haben wir leider die weiteren Chancen liegen gelassen“, so Hauke weiter. Elias Huber hatte Pech mit einem Kopfball, „der gerade noch von der Torlinie gekratzt wurde“ führte Hauke aus. Die Strafe folgte mit dem Pausenpfiff. Der Spitzenreiter nutzte seine erste dicke Chance durch Jonas Erhard zum Ausgleich. „Da stimmte die Ordnung in der Defensive einmal nicht und sofort wurden wir bestraft“, klagte der Hollenbacher Coach.

Spannendes Unentschieden: Hollenbach II und Kühbach schenken sich nichts

Nach dem Wechsel entwickelte sich dann eine sehr muntere Partie. Hollenbach ging durch Fabian Loos erneut in Führung, aber dann kam der Spitzenreiter stark auf. Simon Erhard traf wenig später zum 2:2 und nur vier Minuten später unterlief Keeper Jozo Derek ein fataler Schnitzer. Als er den Ball aus dem Strafraum schießen wollte, hielt Erhard den Schlappen dazwischen und der Ball kullerte zum Führungstreffer für Kühbach ins Tor. „Da hat richtig weh getan“, so Hauke. Seine Elf kam aber noch einmal zurück. Als Andreas Richter der Ball an die Hand sprang, gab es einen Strafstoß. Fabian Loos scheiterte aber an Kühbachs Quirin Thumm – den Nachschuss drückte im zweiten Anlauf dann aber Lukas Falk zum nicht unverdienten 3:3-Endstand über die Torlinie.

SC Oberbernbach – SV Ried 1:4

„Das war genau die richtige Reaktion nach unserer Heimpleite gegen Dasing“, freute sich SVR-Spielertrainer Jonas Gottwald nur drei Tage später über den klaren Auswärtserfolg. „Wir haben nach der Pause einfach mehr zulegen können und waren körperlich robuster als die Heimelf“ lobte er sein Team. Dagegen war SCO-Coach Niklas Augart nicht gut auf sein Team zu sprechen. „Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht im Ton vergreife“, bemängelte er die Arbeit gegen den Ball nach der Pause. „Da haben wir gedanklich uns nicht gut verhalten und die Vorstöße der Gäste nicht energisch unterbunden“, umschrieb er es vorsichtig.

Ried und Wulfertshausen siegen auswärts in Oberbernbach und Friedberg deutlich

Vor der Pause sah Augart seine Elf gut im Spiel. Miesl, Sow und Weiner hatten gute Chancen, „da hätte etwas herausspringen müssen“, so Augart. Für ihn war dann mit spielentscheidend die Einwechslung von Jonas Eikelmann. „Dann haben wir leider nicht in den Griff bekommen und das hat letztlich den Unterschied gemacht“, resümierte der Oberbernbacher. Tobias Weishaupt traf auf Zuspiel von Fabian Wittmann zur Gästeführung und Eikelmann erhöhte wenig später auf 2:0. „Gut, dass wir dann sofort noch den dritten Treffer nachlegten“, freute sich Gottwald über das 3:0 durch Fabian Wittmann. Die Heimelf witterte noch mal Morgenluft, als zum 1:3 verkürzte, aber Tobias Weishaupt machte den Deckel zum 4:1-Auswärtserfolg drauf.

TSV Friedberg – SV Wulfertshausen 2:5

„Das sind die besonders schönen Siege“, jubelte nach dem Schlusspfiff Wulfertshausens neuer Coach Benjamin Trinkl. „Es war ein wildes Spiel, das wir irgendwie noch drehen konnten“, freute er sich, „dass wir zur Pause wieder zurückgekommen sind“. Die Friedberger hatten den besseren Start und führten durch die Tore von Jonas Wilfert und Theo Prendke nach einer halben Stunde mit 2:0. „Dann haben wir aber einfach wieder zu viele individuelle Fehler produziert“, war Trainer Daniel Nowak fast sprachlos. „Wenn man in dieser Klasse zu viele Tore verschenkt, dann kann man keine Spiele gewinnen“, hofft er, „dass wir schnellstens unsere Fehlerquellen minimieren“.

Einer von fünf Streichen des SV Wulfertshausen: Steinkampf, Rieger und Göddert bejubeln nicht nur eines der Tore, sondern auch den Stadtderby-Sieg gegen den TSV Friedberg. Foto: Reinhold Rummel

Wulfertshausen nutzte auch nach der Pause seine Möglichkeiten besser. Als Maximilian Göddert auf 3:2 stellte, unterlief im Gegenzug fast SVW-Keeper Daniel Crnov ein fataler Schnitzer. Gegen Friedbergs Manuel Frindert dribbelte er am Fünfmeterraum, den Abpraller dürckte Florian Thümmel über die Torlinie – nur gut, dass Schiedsrichter Surrer auf Abseits entschied. „Wahnsinn, aber dann hat uns Daniel mit zwei super Paraden die Führung gerettet“, schnaufte Trinkl kräftig durch. Steinkampf und Wörle legten zwei weitere Tore nach und liesen die Wulfertshausen zum Stadtderbysieg jubeln.

Zwei 3:2-Siege: Spannung pur in Obergriesbach und Sielenbach

SV Obergriesbach – BC Rinnenthal II 3:2

Von einem sehr schläfrigen Auftritt in den Anfangsminuten berichtete SVO-Abteilungsleiter Julian Seyfried. „Wir waren irgendwie nicht richtig bei der Sache und haben anscheinend diesen Wachrüttler benötigt“, teilte er nach dem wichtigen Heimsieg mit. Der Gast aus Rinnenthal nutzte die Anfangsminuten, um durch Robin Röhrle sofort mit 2:0 in Führung zu gehen. „Das waren sehr einfach Fehler, mit denen wir den Gast zum Toreschießen einluden“, teilte Seyfried mit. Danach ging aber ein Ruck durch das Team der Platzherren. „Wir waren fortan hellwach und haben unser Spiel dann richtig stark aufgezogen“, freute sich der spielende Abteilungsleiter über den weiteren Auftritt seiner Mitspieler.

Noah Schönleben leitete die Wende mit dem Anschlusstreffer nach einer viertel Stunde ein. Die Angriffsmaschine der Zeche-Elf kam nun richtig ins Rollen. Luca Ostermeier glich nach 28 Minuten aus und mit dem Pausenpfiff stellte Luca Westermair auf 3:2. „Das ha richtig Spaß gemacht“, führte Julian Seyfried weiter aus. Auch nach der Pause agierte die Heimelf sehr druckvoll, verpasste aber den vierten Treffer. Diesen annullierte der Unparteiische Fiehl, als Westermair traf. So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, „aber wir haben nichts mehr zugelassen“.

TSV Sielenbach – TSV Weilach 3:2

„Großartig, wie wir nach der Pause wieder zurückgekommen sind“, lobte der spielende Abteilungsleiter Christoph Bauer seine Mitspieler. Er selbst war nach 73 Minuten dafür verantwortlich, dass die Platzherren nach einem 0:2-Rückstand nach 90 Minuten als Sieger vom Platz gingen. Florian Mayr hatte ihn mustergültig bedient und der 34-Jährige konnte den Siegtreffer erzielen. Die Weilacher hatten den besseren Start auf dem tiefen Geläuf in Sielenbach. „Es hat kräftig geschüttet“, berichtet Bauer.

Nach starker zweiter Hälfte: Ottmaring siegt gegen Ecknach II

Safet Konakovic erzielte nach einer halben Stunde die Gästeführung. „Weilach hatte einfach mehr Zugriff auf das Spiel und lag verdient in Führung“, befand Bauer. Zumal Ariel Vizcaino Montalvan noch kurz vor der Pause auf 2:0 stellte. Sielenbach kam aber mit frischem Wind aus der Kabine. Julian Mayr bediente den quirligen Florian Mayr, der zum 1:2 verkürzte. Und dann wurde Julian Mayr im Strafraum gefoult und versenkte den fälligen Strafstoß selbst zum Ausgleich. Wenig später war dann Bauer zur Stelle. „Diesen Sieg haben wir uns redlich erkämpft“, stapfte Bauer zur verdienten warmen Dusche.

SV Ottmaring – VfL Ecknach II 2:1

Hochzufrieden zeigte sich Meistertrainer Christian Jauernig nach dem ersten Sieg in der noch jungen Spielrunde. „Das war eminent wichtig, dass wir uns heute für den Aufwand belohnt haben“, sagte der 41-Jährige. Er sah seine Elf sehr gut im Spiel, „aber zunächst haben wir unsere Möglichkeiten leider liegen gelassen“, so Jauernig. Philipp Seemüller hatte dabei doppeltes Pech. Zunächst drosch er den Ball an den gegnerischen Torpfosten und wenig später unterlief im Spielaufbau ein kapitaler Fehler. Diesen bestraften die Gäste umgehend mit dem Führungstreffer durch Spielertrainer Philipp Heinrichs.

Nach der Pause kam Ottmaring noch stärker ins Spiel zurück. Routinier Stefan Stonzcik erzielte per Strafstoß den Ausgleich. Und dann hatte Cihan Cimen wenig später mit einem weiteren Elfmeter die Chance zur Führung, er setzte aber den Ball über die Querlatte. „Ich konnte nicht verstehen, dass wir den Ausführenden gewechselt haben“, haderte Jauernig. Glück hatte der SVO kurz nach dem Fehlschuss, als Ecknach den Ball an den Torpfosten knallte. Neun Minuten vor dem Schlusspfiff dann die Ottmaringer Erlösung, als Stronzcik zum 2:1-Sieg abschließen konnte.

Kreisklasse Nord: Stotzard mit knappem Sieg, Gundelsdorf torlos

ESV Augsburg – DJK Stotzard 0:1

„Das war ein Arbeitssieg“, teilte Spielertrainer Simon Knauer mit. Zur ungewohnten Mittagszeit musste man beim Eisenbahner Sportverein antreten. Und dann gab es dort kurz vor dem Spielbeginn noch einen gewaltigen Wolkenbruch: „Das hat sicher nicht zu einem guten Spielverlauf beigetragen“, sagte der Stotzarder Coach. Seine Elf hatte zwar mehr Spielanteile, „aber es war sehr zäh, wie sich die Begegnung entwickelte“. Nachdem Christian Braun nach einer halben Stunde im Strafraum von den Beinen geholt worden war, verwandelte Co-Spielertrainer Mehmet Findik den fälligen Strafstoß zur 1:0-Führung. Knauer selbst hatte danach Pech mit einem Pfostenknaller und zweimal verhinderte ESV-Keeper Dominik Dörfler einen Einschlag, als Simon Knauer abzog. „Da hätte ich den zweiten Treffer nachlegen müssen“, haderte er mit sich selbst. So blieb es spannend bis zum Ende. Die Platzherren schwächten sich aber selbst mit Undiszipliniertheiten. Robst Ostry und Markus Friedrich sahen Rot und Manuel Kniele wurde von Schiedsrichter Markus Casazza vorzeitig mit der Ampelkarte zum Duschen geschickt.

TSG Augsburg – FC Gundelsdorf 0:0

Nach drei Siegen in Folge trennte sich die Kestel-Elf dieses Mal torlos von der TSG Augsburg. Beide Torhüter, Dimitrie Ureche (TSG) und Alexander Dirr (FCG), konnten sich mehrmals auszeichnen – Tore wollten beiden Sturmreihen nicht gelingen. Nach dem Schlusspfiff waren beide mit der Punkteteilung nicht unzufrieden.