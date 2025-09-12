Unterhaltung garantiert: Sielenbach empfängt Weilach

Im Nachholspiel des dritten Spieltages musste der SV Ried unter Flutlicht die erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Elf von Spielertrainer Jonas Gottwald-Elf unterlag vor 120 Zusehern dem TSV Dasing mit 2:3-Toren. „Wir waren bei den Gegentreffern einfach zu nachlässig“, bilanzierte der Rieder Coach verschnupft. Dasing war für ihn einfach „gieriger in den Aktionen und hat deshalb nicht unverdient die Punkte mitgenommen“, resümierte der 33-Jährige. Er selbst erzielte den Anschlusstreffer per Kopf zum 1:2 (65.), nachdem die Dasinger durch die Tore von Moritz Buchhart (53.) und Valentin Gilg (57.) in Führung gegangen waren. In der hektischen Schlussphase war es Dasings Spielführer Christoph Schulz, der mit einem Kopfball zunächst auf 3:1 (86.) stellte, ehe Fabian Hauser in der Schlussminute auf 2:3 verkürzte. Der umsichtige Unparteiische Jürgen Gabel pfiff danach die Partie nicht mehr an. TSV-Spielertrainer Michael Guggumos: „Heute hat sich meine Elf durch einen großen Willen selbst belohnt.“

