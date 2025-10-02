Sielenbach empfängt Ottmaring zum Aufsteigerduell

Zum Start in den Oktober eröffnet bereits am Samstag Aufsteiger SV Obergriesbach den siebten Spieltag. Die Elf von Trainer Jürgen Zeche ist zu Gast beim TSV Friedberg (16 Uhr). Während der Absteiger um Spielertrainer Daniel Nowak am letzten Wochenende den ersten Sieg in der neuen Liga einfahren konnte – 1:0 Zuhause gegen den TSV Weilach – musste sich die Zeche-Elf mit 0:2 im Aufsteigerduell dem TSV Sielenbach geschlagen geben. Für den spielenden Vize-Abteilungsleiter Noah Schönleben war die Heimpleite unnötig, „da wir selbst Chancen hatten, aber bei den Gegentoren zu nachlässig die Standards verteidigten.“

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86573 Obergriesbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aufsteigerduell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis