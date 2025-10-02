Icon Menü
Kreisklasse: Sielenbach empfängt Ottmaring zum Aufsteigerduell

Kreisklasse

Sielenbach empfängt Ottmaring zum Aufsteigerduell

Der TSV erwartet den SVO, Obergriesbach ist bei Absteiger Friedberg gefordert. In Gundelsdorf steigt das Verfolgerduell, Stotzard will seine Serie fortsetzen.
Von Reinhold Rummel
    Während der SV Obergriesbach um Adriano Uricchio (gelbes Trikot) strauchelt, hat der TSV Sielenbach um Spielführer Daniel Lohner in der Kreisklasse Fahrt aufgenommen.
    Während der SV Obergriesbach um Adriano Uricchio (gelbes Trikot) strauchelt, hat der TSV Sielenbach um Spielführer Daniel Lohner in der Kreisklasse Fahrt aufgenommen. Foto: Reinhold Rummel

    Zum Start in den Oktober eröffnet bereits am Samstag Aufsteiger SV Obergriesbach den siebten Spieltag. Die Elf von Trainer Jürgen Zeche ist zu Gast beim TSV Friedberg (16 Uhr). Während der Absteiger um Spielertrainer Daniel Nowak am letzten Wochenende den ersten Sieg in der neuen Liga einfahren konnte – 1:0 Zuhause gegen den TSV Weilach – musste sich die Zeche-Elf mit 0:2 im Aufsteigerduell dem TSV Sielenbach geschlagen geben. Für den spielenden Vize-Abteilungsleiter Noah Schönleben war die Heimpleite unnötig, „da wir selbst Chancen hatten, aber bei den Gegentoren zu nachlässig die Standards verteidigten.“

