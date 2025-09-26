Heißer Tanz: Der ungeschlagene TSV Kühbach erwartet Verfolger SV Ried

Interessante Begegnungen stehen am sechsten Spieltag auf dem Programm in der Kreisklasse Aichach. Spitzenreiter TSV Kühbach, der als einziges Team bisher in allen fünf absolvierten Begegnungen punktete, marschiert mit 13 Punkten vor Neuling TSV Sielenbach (12) vorneweg. Am Sonntag erwartet die Emanuel Miok-Elf im Sportpark Verfolger SV Ried. Die Gottwald-Elf sammelte bei ihren fünf Auftritten neun Zähler ein und steht aktuell auf dem vierten Platz.

„Die Rieder kennen wir“, spricht der Kühbacher Coach von einem unangenehmen Gast. „Wir spielen zu Hause und da wollen wir unsere Serie fortsetzen“, so der 40-Jährige, der mit der Ausbeute im ersten Drittel der Vorrunde sehr zufrieden ist. „Das waren sehr positive Auftritte.“ Seinem Team gelang nur beim 3:3 in Hollenbach kein Sieg. „Dort ist es nicht zu einfach zu spielen“, teilt der frühere Landesligaspieler vom TSV Schwaben Augsburg und TSV Friedberg mit.

Langzeitverletzte bei Spitzenreiter Kühbach: Bleibt der TSV gegen Verfolger SV Ried ungeschlagen?

Mit Fränki Rajic (34), Philipp Boser (33) und Heimkehrer Jonas Erhard (27) hat man viel höherklassige Erfahrung im Sommer für das Team gewinnen können. „Klar ist dies für mein Team eine wertvolle Verstärkung“, sieht Miok aber noch Möglichkeit für eine weitere Leistungssteigerung. „Wir haben immer sehr starke Phasen im Spiel, aber das ziehen wir nicht über neunzig Minuten voll durch“, erwartet der Kühbacher Trainer noch mehr Konstanz in der Spielweise seiner Elf. „Diese Larifari-Phasen müssen wir noch abstellen“, sieht er die Entwicklung aber auf einem sehr positiven Weg.

Nicht zur Verfügung stehen ihm dabei aber zwei Langzeitverletzte. Dem 28-jährigen Sebastian Felber zwickt der Knorpel im Knie, er hat sich in Behandlung gegeben. Und Markus Geisler fällt nach einer Achillessehnenoperation aus. Der 27-Jährige kam gerade aus einer Verletzungspause zurück und sollte Spielpraxis über die zweite Mannschaft aufbauen, als ihm nun beim ersten Einsatz nach wenigen Minuten die Sehne riss. „Das ist sehr bitter“, so Miok, der ihm mit dem gesamten Team einen guten Heilungsverlauf wünscht. Im Heimspiel gegen den SV Ried um Spielertrainer Jonas Gottwald baut Miok wieder auf die Stärken seiner Elf, „damit die Punkte bei uns im Sportpark bleiben“.

Nicht rund läuft es unterdessen beim Kreisliga-Absteiger SC Oberbernbach und bei den Reservisten des Bezirksligisten VfL Ecknach. Während die Heinrichs-Elf zuletzt mit 1:6 zu Hause dem TSV Dasing unterlag, musste die Augart-Elf vor dem spielfreien Wochenende eine 1:4-Heimniederlage gegen den SV Ried einstecken. Am Sonntag stehen sich beide nun in Oberbernbach gegenüber. Einen schweren Brocken zu Hause erwartet Absteiger TSV Friedberg um Spielertrainer Daniel Nowak, wenn der offensivfreudige Neuling TSV Weilach an der Hans-Böller-Straße vorspielt. Und A-Klassen-Meister SV Ottmaring erwartet zum Stadtderby den zuletzt strauchelnden SV Wulfertshausen. „Wir wollen nachlegen“, teile SVO-Coach Christian Jauernig mit. Ebenfalls zu Hause tritt die Guggumos/Rummel-Elf an, wenn am Sonntag die Bezirksliga-Reserve des BC Rinnenthal auf der Sportanlage Dasing gastiert.

Auswärtsspiele der Nord-Vertreter Stotzard und Gundelsdorf, Thierhaupten/Baar zu Hause

Zu fremden Terrain sind die DJK Stotzard und der FC Gundelsdorf unterwegs. Die Philipp Kestel-Elf strebt beim Tabellenzehnten FC Langweid den fünften Saisonsieg an und will seine ungeschlagene Serie in der neuen Umgebung weiter ausbauen. Nach dem Coup gegen Spitzenreiter SG SV Thierhaupten/SV Baar – der den SV Gablingen empfängt –, den die DJK Stotzard durch vier Treffer von Simon Knauer mit 4:3 besiegte, will die DJK nun auch auswärts dreifach punkten. Die Knauer-Elf tritt dabei beim Siebten SV Erlingen am Sonntag an.