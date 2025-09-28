Drei Last-Minute-Siegtreffer und ein Premierensieg

Das Spitzenduo marschiert weiter im Gleichschritt. Der TSV Kühbach setzte sich in der Schlussminute mit 2:1 gegen den SV Ried durch und der TSV Sielenbach brachte vom Aufsteigerduell in Obergriesbach drei Punkte mit nach Hause. Der TSV Dasing behielt knapp mit 1:0 die Oberhand gegen den BC Rinnenthal II. Der SV Ottmaring schickte den SV Wulfertshausen im Derby mit einer 6:0-Packung nach Hause und der VfL Ecknach II sicherte sich mit einem Last-Minute-Treffer beim 2:1-Erfolg die Punkte in Oberbernbach. Seinen ersten Saisonsieg feierte der TSV Friedberg mit einem 1:0-Erfolg über Neuling TSV Weilach.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Kühbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis