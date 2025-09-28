Icon Menü
Kreisklassen Aichach & Nord Spitzenduo marschiert TSV Kühbach setzt sich spät mit 2:1 gegen den SV Ried durch

Kreisklassen Aichach & Nord

Drei Last-Minute-Siegtreffer und ein Premierensieg

Was haben der TSV Kühbach, der TSV Dasing und der VfL Ecknach gemeinsam? Alle drei sicherten sich durch späte Tore drei Punkte. Friedberg siegt, Gundelsdorf verliet erstmals.
Von Reinhold Rummel
    Noah Schönleben und der SV Obergriesbach (am Ball) mussten sich Johannes Schweiger (rechts) und Daniel Lohner (links) geschlagen geben.
    Noah Schönleben und der SV Obergriesbach (am Ball) mussten sich Johannes Schweiger (rechts) und Daniel Lohner (links) geschlagen geben. Foto: Reinhold Rummel

    Das Spitzenduo marschiert weiter im Gleichschritt. Der TSV Kühbach setzte sich in der Schlussminute mit 2:1 gegen den SV Ried durch und der TSV Sielenbach brachte vom Aufsteigerduell in Obergriesbach drei Punkte mit nach Hause. Der TSV Dasing behielt knapp mit 1:0 die Oberhand gegen den BC Rinnenthal II. Der SV Ottmaring schickte den SV Wulfertshausen im Derby mit einer 6:0-Packung nach Hause und der VfL Ecknach II sicherte sich mit einem Last-Minute-Treffer beim 2:1-Erfolg die Punkte in Oberbernbach. Seinen ersten Saisonsieg feierte der TSV Friedberg mit einem 1:0-Erfolg über Neuling TSV Weilach.

