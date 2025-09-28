Drei Last-Minute-Siegtreffer und ein Premierensieg

Das Spitzenduo marschiert weiter im Gleichschritt. Der TSV Kühbach setzte sich in der Schlussminute mit 2:1 gegen den SV Ried durch und der TSV Sielenbach brachte vom Aufsteigerduell in Obergriesbach drei Punkte mit nach Hause. Der TSV Dasing behielt knapp mit 1:0 die Oberhand gegen den BC Rinnenthal II. Der SV Ottmaring schickte den SV Wulfertshausen im Derby mit einer 6:0-Packung nach Hause und der VfL Ecknach II sicherte sich mit einem Last-Minute-Treffer beim 2:1-Erfolg die Punkte in Oberbernbach. Seinen ersten Saisonsieg feierte der TSV Friedberg mit einem 1:0-Erfolg über Neuling TSV Weilach.
Kreisklassen Aichach & Nord
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden