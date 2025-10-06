Torhungrig an Erntedank: Heinrichs trifft fünffach, Dasing beinahe zweistellig

30 Tore erzielten die Fußballer der Kreisklasse Aichach in den sechs Begegnungen zum Start in den Oktober. Neuer Spitzenreiter ist Aufsteiger TSV Sielenbach nach dem 3:1-Heimsieg über den SV Ottmaring. Ganz bitter erwischte es den SV Wulfertshausen beim 0:9 gegen Dasing. Absteiger TSV Friedberg bezwang Aufsteiger SC Obergriesbach mit 3:1 und der SV Ried beendete seine Minikrise mit einem 3:2-Heimsieg über den TSV Weilach. Keine Tore fielen in der Kellerpartie zwischen dem BC Rinnenthal II und SC Oberbernbach.
Fußball-Kreisklassen
