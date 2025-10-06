Icon Menü
Fußball-Kreisklassen

Torhungrig an Erntedank: Heinrichs trifft fünffach, Dasing beinahe zweistellig

Wulfertshausen verliert mit 0:9 gegen den TSV. Ecknachs Spielertrainer hat mächtig Spaß, während sein Rieder Pendant „lieber auf dem Sofa geblieben wäre“. Ein Aufsteiger stürmt an die Spitze.
Von Reinhold Rummel
    • |
    • |
    • |
    Knackiges Duell: Friedbergs Schlussmann Kilian Kretz im Luftkampf gegen Obergriesbachs Luca Ostermeier.
    Knackiges Duell: Friedbergs Schlussmann Kilian Kretz im Luftkampf gegen Obergriesbachs Luca Ostermeier. Foto: Reinhold Rummel

    30 Tore erzielten die Fußballer der Kreisklasse Aichach in den sechs Begegnungen zum Start in den Oktober. Neuer Spitzenreiter ist Aufsteiger TSV Sielenbach nach dem 3:1-Heimsieg über den SV Ottmaring. Ganz bitter erwischte es den SV Wulfertshausen beim 0:9 gegen Dasing. Absteiger TSV Friedberg bezwang Aufsteiger SC Obergriesbach mit 3:1 und der SV Ried beendete seine Minikrise mit einem 3:2-Heimsieg über den TSV Weilach. Keine Tore fielen in der Kellerpartie zwischen dem BC Rinnenthal II und SC Oberbernbach.

