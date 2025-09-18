Affing peilt silbernes Jubiläum an – bleibt Gebenhofen heimstark?

Es spricht einiges dafür, dass der FC Affing mit seinen Fußballern am Sonntagabend ein kleines, silbernes Jubiläum feiern darf. Denn wenn der Spitzenreiter der Kreisliga Ost sein Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Echsheim-Reicherstein, das um 15 Uhr beginnt, siegreich gestaltet, dann ist er bereits bei 25 Punkten angelangt. Der ehemalige Bayernligist eilt in diesen Wochen von Sieg zu Sieg, lediglich Gerolsbach (0:0) vermochte der souveränen Nummer eins ein Bein zu stellen.

Hätte sich Spielertrainer Michael Eibel diesen furiosen Saisonstart vorstellen können? „Ich habe es gehofft, aber nicht erwartet.“ Er nennt eine Reihe von Gründen für die Erfolgsserie, die in die Rückkehr in die Bezirksliga münden könnte: „Die Mannschaft ist eine super Einheit, die Spieler nehmen die Sachen mit, die wir ihnen mitgeben. Und dann haben wir einige Einzelkönner, die sich super integriert haben.“ In dem Zusammenhang darf man allemal Stefan Simonovic nennen, der im nächsten Monat 36 Jahre alt wird, aber dennoch bereits bei sieben Treffern angelangt ist. Am Sonntag muss man ohne den Torgaranten planen, weil er zuletzt mit Rot ausgeschlossen wurde.

FC Affing tritt mit Personalsorgen an, DJK Gebenhofen-Anwalting schöpft aus dem Vollen

„Wir sind sehr knapp bestückt“, schildert Eibel die personelle Lage, fügt aber gleich hinzu: „Wir sind schon gut aufgestellt, die Spieler haben unser vollstes Vertrauen.“ Robin Helmschrott ist immer noch verletzt, ebenso Marco Martens, der möglicherweise länger pausieren muss, Markus Barl hat Probleme an einer Ferse, bei Nino Kindermann bleibt es nach zwei Wochen ohne Training offen, ob er wieder eingreifen kann. Nicolas van der Werf ist aus dem Urlaub zurück.

Am Sonntag ebenfalls um 15 Uhr gastiert nicht weit von Affing entfernt die Nummer zwei der Kreisliga Ost. Der BC Aichach tritt bei der DJK Gebenhofen-Anwalting an. Dort hat mit Sebastian Kinzel (acht Saisontreffer) ein Stürmer das Sagen, der seit Jahren für Tore garantiert. Wie sieht der Abteilungsleiter die Lage bei diesem Aufsteiger, der mit elf Zählern im Mittelfeld rangiert? „Vor allem zu Hause läuft es sehr gut bei uns“, sagt Thomas Ross: „Auswärts haben wir noch Luft nach oben.“ Da errang die DJK erst einen Zähler.

„So wie es aussieht, haben wir am Sonntag alle Mann an Bord“, erklärt er weiter. Bisher blieb der Neuling von personellen Engpässen weitgehend verschont, was sicher ein gewichtiger Grund dafür ist, dass man ordentlich da steht. Ross wäre dieses Mal schon mit einem Punkt zufrieden: „Aichach ist sicher eines der absoluten Topteams. Ich habe sie zum Auftakt gesehen.“ Damit kann er seinen Leuten den einen oder anderen Hinweis mit Blick auf dieses Kräftemessen mit auf den Weg geben.