Aichach gewinnt das BCA-Duell – Zell gegen Petersdorf abgesagt

Nach acht Spieltagen, und damit nach fast einem Viertel der Saison, sortiert sich die Tabelle der Kreisliga Ost langsam, aber sicher. Während das Spitzentrio um die beiden ungeschlagenen FC Affing und BSV Berg im Gau (nun 22 und 16 Punkte) sowie der BC Aichach (ebenfalls 16 Punkte) mit deutlichen Siegen weiter punkten kann, bleibt dem SSV Alsmoos-Petersdorf diese Möglichkeit vorerst verwehrt. Bachern bleibt weiterhin sieglos.

SF Bachern – TSV Inchenhofen 1:1

Die SF Bachern erkämpften sich in letzter Sekunde ein 1:1-Unentschieden gegen den TSV Inchenhofen. Die Inchenhofener verpassten hingegen den Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller. In einer insgesamt chancenarmen Partie hatten die Gäste aus Inchenhofen in der ersten Hälfte der Partie die schlagkräftigeren Offensivaktionen, die allerdings abseitsbedingt abgepfiffen wurden. So auch die irreguläre 1:0-Führung für den TSV durch Spielertrainer Werner Meyer. In der 18. Spielminute gingen die Gäste dann nach einem Eckball und einem Durcheinander vor dem Tor durch ein Eigentor von Andreas Huber in Führung.

Die SF Bachern präsentierten sich abseits davon aber defensiv deutlich stabiler als in den vergangenen Spielen und ließen wenig zu. „Im Vergleich zu den letzten Spielen war es eine deutliche Leistungssteigerung der Mannschaft. Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen und waren im Zentrum griffig“, erklärte Bacherns Spielertrainer Oliver Mühlberger, der selbst verletzungsbedingt nicht auflaufen konnte.

1:1-Unentschieden: SF Bachern bleiben sieglos, TSV Inchenhofen verpasst den Puffer

Auch in der zweiten Halbzeit gewann die Begegnung nicht an Attraktivität. Die Zuschauer bekamen weiterhin nur wenige Offensivaktionen geboten, stattdessen prägte vor allem der kämpferische Einsatz das Spielgeschehen. In der 76. Minute musste dann Werner Meyer mit einer Gelb-Roten Karte den Platz vorzeitig verlassen. Die Gastgeber gingen daraufhin mehr Risiko ein und wurden in der fünften Minute der Nachspielzeit belohnt: Ein langer Ball landete bei Luca Kobras, der den 1:1-Ausgleich markierte.

„Der Punkt war für unsere Köpfe wichtig. Wir müssen jetzt das Positive aus diesem Spiel ziehen“, resümierte Mühlberger. Die Inchenhofener verpassten mit diesem späten Gegentreffer den Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller. „Wir sind eigentlich gut gestartet, haben dann aber in der zweiten Hälfte nachgelassen und zu passiv gespielt. Jetzt heißt es weitermachen und gegen Pöttmes punkten“, erklärte Inchenhofens Spielertrainer Werner Meyer. (kerde)

BC Aichach – BC Adelzhausen 3:0

Das Duell der BCAs: Roman Tsebeliuk (links), hier im Duell gegen Marvin Gaag, und sein BC Aichach stellten sich gegen den BC Adelzhausen cleverer an – und hielten so ihre blütenweiße Weste rein. Foto: Reinhold Rummel

Zu Hause bleibt die Weste des BC Aichach blütenweiß. Die aktuelle Bilanz vor eigenem Publikum: 14:0 Tore und alle vier Partien gewonnen. Nach dem 3:0 gegen den BC Adelzhausen rücken die Aichacher vor auf Rang zwei. Coskun Bür gelang das fünfte Tor in der Saison, in der 79. Minute zog Spielertrainer Markus Kurzhals aus 25 Metern ab, der Torwart ließ den Ball abprallen und eröffnete so Marcus Wehren die Chance zum sechsten Treffer in dieser Runde. Luis Fischer war kaum auf dem Platz, als er das 3:0 bejubeln durfte. „Das Ergebnis passt“, meinte Kurzhals. „Zweite Halbzeit ist Adelzhausen gut ins Spiel gekommen und hatte eine Riesenchance.“ Mit dem 2:0 wendete sich das Blatt zugunsten der Gastgeber. Lukas Wagner und Maximilian hätten das Ergebnis noch höher schrauben können. Der Blick auf die Heimtabelle gefällt natürlich nicht allein Markus Kurzhals, doch er sagt auch: „Auswärts muss es so weitergehen.“ Denn auf fremden Plätzen errangen die Aichacher in vier Auftritten erst vier Zähler. (jeb)

BSV Berg im Gau bleibt ungeschlagen – TSV Pöttmes verschafft sich mit deutlichem Sieg Luft

BSV Berg im Gau – DJK Gebenhofen-Anwalting 3:0

Aufsteiger DJK Gebenhofen-Anwalting musste sich beim Mitaufsteiger Berg im Gau mit 0:3 geschlagen geben und verpasste es, einen Puffer auf die untere Tabellenregion zu schaffen. Die Gäste aus Gebenhofen starteten gut in die Partie und dominierten die noch ungeschlagenen Gastgeber in den ersten 20 Spielminuten. Doch es gelang ihnen nicht, den Führungstreffer zu erzielen. Stattdessen fanden die Gastgeber zunehmend besser ins Spiel und gingen in der 22. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Daniel Tkac in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte erneut Tkac nach und stellte auf 2:0 (39.). „Wir sind sehr gut gestartet, haben aber die Führung verpasst. Berg im Gau war cleverer und effizienter“, erklärte Spielertrainer Manuel Steinherr. In der 85. Minute nutzte Nico Schlingmann einen Abwehrfehler eiskalt aus und schob zum 3:0-Endstand für die Gastgeber ein. „Es war heute insgesamt ein schönes Kreisligaspiel“, lobte Steinherr und fügte hinzu: „Wir wussten, dass es heute eine schwierige Aufgabe wird. Ein Puffer nach unten wäre gut gewesen, aber wir schauen jetzt auf das kommende Spiel gegen Aichach.“ (kerde)

TSV Pöttmes – FC Rennertshofen 4:1

Mit einem Dreifachschlag sorgte der TSV Pöttmes gegen den FC Rennertshofen bereits in Hälfte eins für eine Vorentscheidung. Maximilian Mitterhuber eröffnete in Minute 33 nach einer Eckenvariante von Mersad Fakic. Kurz darauf bekam Stefan Klink Minute zentral den Ball, setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und zog die Kugel dann ins lange Eck (36.). „Eine Wahnsinns-Einzellleistung“, sagte Spielertrainer Fabian Scharbatke nach dem Spiel. Wiederum drei Minuten später erhöhte Maximilian Soth auf 3:0 (39.). „Hoffentlich ist bei ihm der Knoten jetzt geplatzt“, sagte Scharbatke. Nach der Pause vollendete Lukas Krammer einen schnell ausgeführten Freistoß (51.). David Pickhard konnte für den FC Rennertshofen nur noch Ergebniskosmetik betreiben (77.). Scharbatke resümierte: „Das war ein hochverdienter Sieg, wir haben super gespielt. Jetzt hoffen wir, dass wir die nächsten Wochen daran anknüpfen können.“ (ddur)

SV Echsheim-Reicherstein – FC Gerolsbach 2:2

Echsheims Florian Wenger (rot) scheiterte noch daran, was später Bastian Baumgärtner und Ivan Brekalo gelang: Gerolsbachs Torhüter überwinden. Foto: Helmut Steurer

Der kleine Negativlauf des SV Echsheim-Reicherstein hat ein schnelles Ende gefunden. Nach zwei Niederlagen in Folge mit einem Torverhältnis von 0:8 konnte der SVE im Heimspiel gegen den FC Gerolsbach mal wieder punkten. Dabei sah es zunächst nicht danach aus: Gerolsbach hatte die Gastbgeber in der ersten Hälfte im Griff und lag nach zwei langen Bällen, die auf die Außen weitergeleitet wurden und ihren Abschluss jeweils in Toren mündeten, nach 27 Minuten 2:0 in Führung. Echsheims Spielertrainer Simon Landes sagte nach der Partie: „Es hätte auch noch das 3:0 fallen können. Wir waren unsortiert, haben aber trotzdem nicht aufgegeben und kämpferisch dagegengehalten.“ In der 43. Minute ließ Gerolsbachs Torhüter dann aber einen Freistoß aus dem Halbfeld nur klatschen, Bastian Baumgärtner staubte zum wichtigen Anschlusstreffer ab. Nach der Pause zeigte sich Echsheim-Reicherstein noch einmal verbessert, allerdings lange Zeit ohne den Lucky Punch. Den besorgte der eingewechselte Ivan Brekalo dann in Minute 80 – indem er einen Eckball direkt verwandelte. „Hinten raus wäre sogar noch mehr drin gewesen. Für mich war wichtig, mal wieder eine Leistungssteigerung zu sehen. So gehen wir mit einem vernünftigen Gefühl aus dem Spiel“, sagte Landes. (ddur)

Zeller Platz unter Wasser, Affing das Maß aller Dinge – Echsheim-Reicherstein tritt auf der Stelle

FC Affing – SF Friedberg 4:1

Einen großen Kampf lieferten die ersatzgeschwächten Sportfreunde dem Klassenprimus und Tabellenführer FC Affing. Mit dem ersten Angriff der Friedberger nach 30 Sekunden gingen die Gäste auf Flanke von Lukas Bittner durch Ole Schmid mit 1:0 in Führung. Das mussten die Hauherren erst mal verdauen und kamen etwas glücklich in der zehnten Minute zum 1:1-Ausgleich, als zunächst Justin Djondo-Pacham den Pfosten traf und Stefan Simonovic den zurückspringenden Ball im Friedberger Tor unterbrachte. Die technisch visierten Hausherren gerieten durch ein Freistoßtor von Angelo Jakob in der 20. Minute mit 2:1 in Front.

In einer hitzigen zweiten Halbzeit flog zunächst Max Claßen nach einer Stunde Spielzeit mit Rot vom Platz. Die Zweikämpfe danach wurden oft an der Grenze des Erlaubten geführt und bei einem Ellbogen-Check von Affings Simonovic an Serkan Demharter musste auch dieser mit Glattrot in der 65. Minute vorzeitig zum Duschen gehen. Das spielerische Übergewicht der Hausherren nahm mehr und mehr zu, doch gut heraus gespielte Torchancen wurden nicht verwertet. Dazwischen lagen immer wieder gefährliche Konter der Gäste, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Erst in den letzten zehn Minuten fielen die Tore zum klaren 4:1 Endstand durch Manuel Tutschka zum 3:1 (80.Min.) und Max Golling in der Nachspielzeit. (fse)

SC Griesbeckerzell – SSV Alsmoos-Petersdorf

Die Partie zwischen dem SC Griesbeckerzell und dem SSV Alsmoos-Petersdorf wurde kurzfristig abgesetzt. Der Platz sei derzeit unbespielbar, teilte Zells Fußballchef Benedikt Oswald mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. (AZ)